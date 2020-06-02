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Ой ли! К выходным потеплеет

02.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лето в Беларуси началось прохладно, однако уже к концу текущей недели в стране значительно потеплеет.

Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Во вторник, 2 июня, погоду на территории республики будет определять южный циклон. В период его влияния белорусов ожидает скорее осенняя погода, чем летняя. В стране будет дождливо и облачно. При этом по всей стране прогнозируется северный, северо-восточный порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +10…+16 °C, а ночью температура воздуха составит +5…+10 °C.



В среду и четверг, 3 и 4 июня, погодой в стране будут управлять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы из-за чего установится облачная с прояснениями погода. Ожидаются дожди, местами с грозами. Прогнозируется умеренный ветер, который значительно усилится при грозах. Днем в среду столбик термометра покажет +11…+18 °C, ночью будет +4…+9 °C. В четверг станет чуть теплее: днем воздух прогреется до +13…+18 °C, местами до +20 °C, а ночью температура воздуха составит +4…+10 °C.

В конце недели все чаще станет выглядывать солнце и температура на улице начнет повышаться — в Беларусь придет настоящее июньское тепло. Уже к выходным во многих районах страны будет до +20 °C, местами столбик термометра будет показывать +22…+25 °C. Дожди будут летние и кра
 
Теги: Минск
 
 
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Лето в Беларуси началось прохладно, однако уже к концу текущей недели в стране значительно потеплеет.
 
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