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В Витебске 1 июня прошли суды над сторонниками претендента Тихановской. Людей оштрафовали на 2430 рублей

02.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 1 июня прошли суды над четырьмя сторонниками блогера Сергея Тихановского, задержанными накануне. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Их обвинили в участии в несанкционированном пикетировании 30 мая с использованием плаката «Свободу Тихановскому!» и изображения перечеркнутого таракана. Активистов задержали утром 31 мая — перед началом массового пикета для сбора подписей за Светлану Тихановскую.


Фото носит иллюстративный характер. Пикет по сбору подписей 31 мая 2020 года, Витебск. Алесь Пилецкий, TUT.BY

По информации «Витебской весны», утром 31 мая в Витебске были задержаны Олег Борозна, Александр Ильинец, Алексей Соломоненко и Эдуард Плюснин. Все четверо помогали инициативной группе в организации палатки и оформлении места сбора подписей за Тихановскую. Сутки перед судами витебляне провели в изоляторе временного содержания (ИВС).

В понедельник, 1 июня, стало известно, что активистов обвиняют в участии в несанкционированном пикетировании 30 мая возле ТЦ «Марко-Сити» — «с использованием плакатов „Свободу Тихановскому!“ и „No pasarán!“, а также изображения перечеркнутого таракана».

Суд Октябрьского района Витебска (судья Цариков) оштрафовал Олега Борозну на 40 базовых величин (1080 рублей), а суд Железнодорожного района (судья Цыганкова) наказал штрафом в 20 базовых (540 рублей) Эдуарда Плюснина, который в тот день появился возле пикета только для того, чтобы помочь установить палатку. Судья Цыганкова не усмотрела правонарушения в действиях еще одного активиста — Александра Ильинца, — его дело направили на доработку в милицию.

Судьба еще одного задержанного и обвиняемого по статье 23.34 КоАП — Алексея Соломоненко — была неизвестна вплоть до вечера 1 июня. Его дело «всплывало» то в одном, то во втором суде, но вдруг исчезало, когда в суд приезжали соратники Алексея и его жена Наталья. Никто из должностных лиц не мог сказать, где будут судить активиста. Только после 18.00 жена и друзья Алексея узнали, что дело Соломоненко будет рассматривать суд Первомайского района. Судья Борисова признала его виновным в участии в несанкционированном пикетировании (арт. 23.34 КоАП) и оштрафовала на 30 базовых величин (810 рублей).

Кстати, на краудфандинговой платформе MolaMola идет сбор средств для помощи в уплате административных штрафов осужденным за пикеты. Распределять поступившие средства планируют через «Весну».

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Их обвинили в участии в несанкционированном пикетировании 30 мая с использованием плаката «Свободу Тихановскому!» и изображения перечеркнутого таракана.
 
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