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В Витебске 1 июня прошли суды над сторонниками претендента Тихановской. Людей оштрафовали на 2430 рублей
Источник материала: Tut.by
В Витебске 1 июня прошли суды над четырьмя сторонниками блогера Сергея Тихановского, задержанными накануне. Об этом
По информации «Витебской весны», утром 31 мая в Витебске были задержаны Олег Борозна, Александр Ильинец, Алексей Соломоненко и Эдуард Плюснин. Все четверо помогали инициативной группе в организации палатки и оформлении места сбора подписей за Тихановскую. Сутки перед судами витебляне провели в изоляторе временного содержания (ИВС).
В понедельник, 1 июня, стало известно, что активистов обвиняют в участии в несанкционированном пикетировании 30 мая возле ТЦ «Марко-Сити» — «с использованием плакатов „Свободу Тихановскому!“ и „No pasarán!“, а также изображения перечеркнутого таракана».
Суд Октябрьского района Витебска (судья Цариков) оштрафовал Олега Борозну на 40 базовых величин (1080 рублей), а суд Железнодорожного района (судья Цыганкова) наказал штрафом в 20 базовых (540 рублей) Эдуарда Плюснина, который в тот день появился возле пикета только для того, чтобы помочь установить палатку. Судья Цыганкова не усмотрела правонарушения в действиях еще одного активиста — Александра Ильинца, — его дело направили на доработку в милицию.
Судьба еще одного задержанного и обвиняемого по статье 23.34 КоАП — Алексея Соломоненко — была неизвестна вплоть до вечера 1 июня. Его дело «всплывало» то в одном, то во втором суде, но вдруг исчезало, когда в суд приезжали соратники Алексея и его жена Наталья. Никто из должностных лиц не мог сказать, где будут судить активиста. Только после 18.00 жена и друзья Алексея узнали, что дело Соломоненко будет рассматривать суд Первомайского района. Судья Борисова признала его виновным в участии в несанкционированном пикетировании (арт. 23.34 КоАП) и оштрафовала на 30 базовых величин (810 рублей).
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В Витебске 1 июня прошли суды над сторонниками претендента Тихановской. Людей оштрафовали на 2430 рублей
Их обвинили в участии в несанкционированном пикетировании 30 мая с использованием плаката «Свободу Тихановскому!» и изображения перечеркнутого таракана.
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