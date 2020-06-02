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Потенциально опасный астероид приблизится 6 июня к Земле

02.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потенциально опасный астероид, размер которого оценивается в 250−570 метров, приближается к Земле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Space Reference и данные американского космического агентства NASA.


Изображение: Space Reference

Астероид открыли в 2002 году и присвоили ему номер 163 348 (2002 NN4). NASA определило его как «потенциально опасный астероид», так как его траектория пересекает орбиту Земли.

Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Он пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Ранее в NASA сообщили, что оборудование агентства 29 мая зарегистрировало на Солнце вспышку. По данным NASA, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. При этом излучение от нее не способно навредить людям, однако оно может нарушить работу GPS и связи.

 
 
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Астероид пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны.
 
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