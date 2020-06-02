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Запрет на посещение лесов полностью снят в Беларуси

02.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запрет на посещение лесов полностью отменили в Беларуси, об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.




По данным на 1 июня запреты на посещение лесов действовали в 19 районах Минской и Гродненской областей. Однако уже к вечеру понедельника было принято решение снять их.

"В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер. Райисполкомы по ходатайству лесохозяйственных учреждений оперативно сняли ограничения на посещение лесов", - пояснили в Минлесхозе.

Ограничения начали вводить в стране в середине марта текущего года – на фоне сухой погоды и отсутствия осадков. Всего с начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло 737 случаев возгорания. Общая площадь пожаров составила более 6,3 тысячи гектаров.
 
 
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Запрет на посещение лесов полностью отменили в Беларуси, об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.
 
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