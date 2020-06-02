Под Рогачевом водитель микроавтобуса объезжал двух велосипедистов и насмерть сбил одного из них

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб в аварии, которая произошла утром 1 июня в Рогачевском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Установлено, что 25-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался по автодороге Завидовка — Журавичи — Красный Пахарь. На 7-м километре при объезде ехавших в попутном направлении двух велосипедистов, он сбил одного из них. После наезда микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 53-летний велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер.