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Под Рогачевом водитель микроавтобуса объезжал двух велосипедистов и насмерть сбил одного из них

02.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб в аварии, которая произошла утром 1 июня в Рогачевском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Установлено, что 25-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался по автодороге Завидовка — Журавичи — Красный Пахарь. На 7-м километре при объезде ехавших в попутном направлении двух велосипедистов, он сбил одного из них. После наезда микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 53-летний велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер.

 
 
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Авария произошла утром 1 июня на автодороге Завидовка - Журавичи - Красный Пахарь.
 
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