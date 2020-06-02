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Новые iPhone 12 сравнили по размеру на фото
Источник материала: Tut.by
Размеры четырех грядущих iPhone 12 сравнили с помощью макетов. Об этом пишет
Напомним: Apple представит четыре смартфона в трех диагоналях. Один — с экраном на 5,4 дюйма, два — на 6,1 дюйма, еще один — на 6,7 дюймов. Все устройства получат OLED-панели, а также обзаведутся поддержкой 5G-сетей. В активе окажется процессор Apple A14 Bionic, а также камеры с двумя и тремя фотомодулями. В старших модификациях появится LiDAR.
Из конструктивных изменений — переехавший на левую грань аппаратов лоток для установки SIM-карты. В Mac Otakara предполагают, что это произошло из-за расположения антенн для приема 5G-сигнала внутри корпусов. В макетах также разное количество отверстий для мультимедийный динамиков. Никуда не делся и привычный разъем Lightning. По пока неподтвержденной информации, от него откажутся не раньше 2021 года, когда разъемов в iPhone и вовсе не окажется.
По последней информации, смартфоны начнут продаваться позже, чем обычно — не раньше октября. Устройства, скорее всего, назовут так: iPhone 12 (от 649 долларов), iPhone 12 Max (от 749 долларов), iPhone 12 Pro (от 999 долларов) и iPhone 12 Pro Max (от 1099 долларов).
О дате презентации девайсов точной информации пока нет. Но большинство источников сходятся на мнении, что пресс-конференцию либо перенесут на октябрь, либо традиционно проведут в сентябре.
Ниже — цены популярных у нас iPhone:
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О дате презентации девайсов точной информации пока нет.
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