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Новые iPhone 12 сравнили по размеру на фото

02.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Размеры четырех грядущих iPhone 12 сравнили с помощью макетов. Об этом пишет MacRumors со ссылкой японский блог Mac Otakara.


Напомним: Apple представит четыре смартфона в трех диагоналях. Один — с экраном на 5,4 дюйма, два — на 6,1 дюйма, еще один — на 6,7 дюймов. Все устройства получат OLED-панели, а также обзаведутся поддержкой 5G-сетей. В активе окажется процессор Apple A14 Bionic, а также камеры с двумя и тремя фотомодулями. В старших модификациях появится LiDAR.


Из конструктивных изменений — переехавший на левую грань аппаратов лоток для установки SIM-карты. В Mac Otakara предполагают, что это произошло из-за расположения антенн для приема 5G-сигнала внутри корпусов. В макетах также разное количество отверстий для мультимедийный динамиков. Никуда не делся и привычный разъем Lightning. По пока неподтвержденной информации, от него откажутся не раньше 2021 года, когда разъемов в iPhone и вовсе не окажется.

По последней информации, смартфоны начнут продаваться позже, чем обычно — не раньше октября. Устройства, скорее всего, назовут так: iPhone 12 (от 649 долларов), iPhone 12 Max (от 749 долларов), iPhone 12 Pro (от 999 долларов) и iPhone 12 Pro Max (от 1099 долларов).

О дате презентации девайсов точной информации пока нет. Но большинство источников сходятся на мнении, что пресс-конференцию либо перенесут на октябрь, либо традиционно проведут в сентябре.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
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О дате презентации девайсов точной информации пока нет.
 
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