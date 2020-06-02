Уральский медведь «станцевал» у дерева и попал на видео

Источник материала: ОНТ

Уральский медведь попал в объектив видеокамеры, когда «исполнял танец» у дерева. Ролик был опубликован на YouTube-канале Висимского заповедника.



На кадрах видно, как животное чешет о дерево спину. Движения медведя напоминают танец. После он подходит к камере, но далее уходит в лес.

Сотрудники Висимского заповедника объясняют , что на груди медведя раскраска в виде белой «манишки» – это подшерсток или остатки от зимнего меха. Животное вычесывает его с помощью деревьев.

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