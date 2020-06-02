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Уральский медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Источник материала: ОНТ
Уральский медведь попал в объектив видеокамеры, когда «исполнял танец» у дерева. Ролик был опубликован на YouTube-канале Висимского заповедника.
Сотрудники Висимского заповедника
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Уральский медведь попал в объектив видеокамеры, когда «исполнял танец» у дерева. Ролик был опубликован на YouTube-канале Висимского заповедника. На кадрах видно, как...
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