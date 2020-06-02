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«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма

02.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Президент США готовит решительный ответ протестующим и вандалам, орудующим в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая с заявлением, Дональд Трамп назвал охватившие страну беспорядки актами внутреннего терроризма.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма

Он возмутился захватом полицейского участка в Вашингтоне и актами вандализма у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп намерен немедленно мобилизовать все имеющиеся гражданские и военные ресурсы.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма

Дональд Трамп, президент США:
Мой первый и самый высокий долг как президента – защищать нашу великую страну и американский народ. Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство.

Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные Силы США и быстро решу проблему за них.

Те, кто угрожает невинным жизням и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона.

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«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма

Массовые протесты в США не прекращаются уже больше недели. После того, как 25 мая при задержании в Миннеаполисе погиб афроамериканец, сотни тысяч манифестантов вышли на улицы 140 американских городов. Они громят и грабят магазины, кафе и даже поезда, вступают в стычки с полицией.

Эксперты отмечают: таких ожесточенных столкновений в США не было с 1960-х годов.

За эти дни были задержаны тысячи протестующих. Несколько десятков человек погибли. В Вашингтоне, Нью-Йорке и еще 40 городах введен комендантский час.

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Новости США. Президент США готовит решительный ответ протестующим и вандалам, орудующим в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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