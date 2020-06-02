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«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма
Источник материала: СТВ
Новости США. Президент США готовит решительный ответ протестующим и вандалам, орудующим в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он возмутился захватом полицейского участка в Вашингтоне и актами вандализма у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп намерен немедленно мобилизовать все имеющиеся гражданские и военные ресурсы.
Дональд Трамп, президент США:
Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные Силы США и быстро решу проблему за них.
Те, кто угрожает невинным жизням и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона.
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Массовые протесты в США не прекращаются уже больше недели. После того, как 25 мая при задержании в Миннеаполисе погиб афроамериканец, сотни тысяч манифестантов вышли на улицы 140 американских городов. Они громят и грабят магазины, кафе и даже поезда, вступают в стычки с полицией.
За эти дни были задержаны тысячи протестующих. Несколько десятков человек погибли. В Вашингтоне, Нью-Йорке и еще 40 городах введен комендантский час.
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«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма
Новости США. Президент США готовит решительный ответ протестующим и вандалам, орудующим в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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