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Белорусский детский фонд открывает летнюю смену для детей, перенесших операции на сердце

02.06.2020 11:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 22 июля по 2 августа в Беларуси пройдет реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки», где дети, имеющие сложнейшие заболевания сердца и сосудов, смогут пройти реабилитацию не в медицинских учреждениях. Смена пройдет 14-ый раз на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда».

Главная цель смены «Веселые сердечки» не медикаментозное лечение, а психологическая и общефизическая реабилитация детей. Важная особенность данного проекта в том, что дети здесь отдыхают самостоятельно, без сопровождения родителей. Специальный реабилитационный курс смены разрабатывается Белорусским детским фондом, врачами-кардиологами и психологами. Подбор детей на смену проводит специальная комиссия врачей, изучая предоставленные медицинские заключения кардиологов и терапевтов.

Участники смены ежедневно посещают сеансы спелео-, фито- и ароматерапии, массажа, занятия дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой. Для каждого ребенка с учетом возраста и состояния здоровья разрабатывается спортивная программа: пешие прогулки, велопрогулки, катание на водных велосипедах, занятия футболом, настольным теннисом, волейболом.

«Многие дети, которые перенесли сложные операции, испытывают страх за будущее и неуверенность, повышенный уровень тревожности, снижение уровня коммуникативных способностей. Это ведет к различным социальным конфликтам. Как правило, такие дети часто обучаются на дому и всегда слишком опекаются родителями и близкими взрослыми. Для большинства ребят поездка в «Веселые сердечки» становится первым опытом самостоятельной жизни, что помогает им стать более уверенными и независимыми, а также развить навыки самообслуживания. Этим объясняется значимость психологической части курса реабилитации», – отмечает координатор проектов Белорусского детского фонда Юлия Капцевич.

Реабилитационно-оздоровительный проект «Веселые сердечки» осуществляется при финансовой поддержке унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». В этом году проект финансируется благодаря реализации сока «Добрый» – часть средств с каждой проданной упаковки объемом 0,2 л перечисляется в проект «Веселые сердечки». На обратной стороне обновленного дизайна упаковки сока размещена ознакомительная информация о проекте «Веселые сердечки». Так, приобретая продукт, средства от продажи покрывают расходы смены.

«Предприятие поддерживает проведение смены «Весёлые сердечки» 9-ый год подряд. Это и финансовая помощь, и обеспечение участников напитками и соками собственного производства. Самое главное, что после реабилитационно-оздоровительных смен «Веселые сердечки» жизнь детей меняется к лучшему. Именно достигнутые результаты радуют и вдохновляют нас продолжать проект. В этом году вместе с нами внести свой вклад в помощь детям может каждый», – рассказывает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Все участники специализированных смен – дети в возрасте до 16 лет с разных регионов республики. В группе обычно 41 ребенок и пять сопровождающих: врач-кардиолог, психолог, педагоги. Подробнее узнать о возможностях участия в смене вы можете, обратившись к координатору проектов Белорусского детского фонда Юлии Капцевич по номеру: +375(17)247 62 14.

Справочно:

Проект «Веселые сердечки» реализуется в рамках программы Белорусского детского фонда «Детское сердце». За 13 лет в смене «Веселые сердечки» прошли реабилитацию 553 ребёнка. Генеральный партнер реабилитационно-оздоровительного проекта в этом году - унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Финансово поддержать смену можно, приобретя «благотворительные» упаковки сока «Добрый». На данный момент такие упаковки выпущены в следующих вкусах: яблоко-виноград и яблоко-черноплодная рябина-малина. В ближайший месяц в продажу будут поступать остальные вкусы линейки.

 
 
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С 22 июля по 2 августа в Беларуси пройдет реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки», где дети, имеющие сложнейшие заболевания сердца и сосудов,...
 
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