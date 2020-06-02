ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Михаил Татаринов: «Я человека зарезал». Историю взлетов и падений советского чемпиона

02.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Советский хоккеист был чемпионом мира, но погубил карьеру в НХЛ, начал пить и оказался за решеткой

Михаил Татаринов: «Я человека зарезал». Историю взлетов и падений советского чемпиона
Сборная СССР выиграла чемпионат мира-1990, а спустя год прекратила свое существование вместе со страной. Но последних героев той самой «красной машины» помнит весь мир: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Вячеслав Быков, Сергей Макаров... Лучшим защитником того турнира тоже стал советский хоккеист — Михаил Татаринов из «Динамо». Но о нем, в отличие от его звездных партнеров, почти не слышно. Оно и не удивительно, ведь история хоккеиста Татаринова весьма печальна, и триумф 1990 года — одно из немногих светлых событий в его жизни. Из-за травмы он не попал на Олимпиаду, потом пытался реализовать себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но пристрастие к алкоголю и вспыльчивый характер в итоге привели Татаринова на скамью подсудимых. «Лента.ру» вспомнила историю взлетов и падений забытого чемпиона.

«Это билет в один конец»

«Сейчас у меня совершенно другая голова. Мечтаю заниматься любимым делом — хоккеем. А к той жизни точно не вернусь. Я же понимаю, что это билет в один конец», — рассуждал Татаринов в 2014 году в интервью «Спорт-Экспрессу». К тому моменту он уже стал серьезным семейным человеком и занялся развитием хоккея в Иркутске. «Та жизнь», к которой он так боится возвращаться, — это крушение спортивной карьеры, запои, длившиеся месяцами, азартные игры, срок за убийство.

А вообще-то, Татаринов был одним из самых талантливых защитников поколения. Кроме того, обладал броском невероятной мощи. Объяснял, что секрет — в упорных тренировках, однако, похоже, без природы не обошлось. Сила Татаринова калечила вратарей: в юности, выступая за киевский «Сокол», он даже отправил голкипера в нокаут. «На раскатке от синей линии щелкнул, точно в шлем. Так у него маска выпала. Рухнул — думали, помер!» — вспоминал бывший хоккеист.

В сборной СССР такого богатыря приметили сразу. В 1984 году 17-летний Татаринов поехал на чемпионат мира среди молодежи, где помог советской команде взять золото. Спустя два года успех удалось повторить, а еще — получить звание лучшего защитника турнира. В 1986-м игрок перешел из «Сокола» в московское «Динамо» и стал постоянно вызываться в первую сборную.

Тогда как раз полным ходом шла подготовка к Олимпиаде в Калгари-1988. Татаринов уже было застолбил за собой место в команде, но роковое столкновение с Зинэтулой Билялетдиновым на тренировке незадолго до отъезда перевернуло все. «Не знаю, нарочно или нет. Я не предполагал, что все настолько плохо. Челюсть раздуло, но я грешил на больной зуб. Доктор сразу неладное заподозрил, повез в госпиталь», — рассказывал бывший спортсмен. Двойной перелом челюсти — с такой травмой об Играх пришлось забыть. В команде Татаринова заменил армеец Игорь Кравчук.

«Зашил меня тот же доктор, что и Высоцкого»

Случай совершенно выбил защитника из колеи. Слишком желанной была олимпийская медаль (команда Виктора Тихонова тогда увезла золото с турнира), и слишком неожиданно он потерял возможность за нее побороться. Принять произошедшее Татаринов не мог долго, а спасение нашел в алкоголе. Положение было тяжелым. «Когда в Калгари не попал, начал бурагозить. Игорь Тузик (бывший хоккеист и тренер «Динамо» — прим. «Ленты.ру») неделю меня искал по Химкам с нарядом милиции. Когда нашел, положил в госпиталь КГБ. Там "зашил" меня тот же доктор, что и Высоцкого», — объяснял он. С матери Татаринова — а ее срочно вызвали из Ангарска в Москву — взяли расписку, что в случае его смерти никто ответственности не понесет.

Но в первый раз удалось выкарабкаться. Тузик окончательно взял над Татариновым шефство, определив его еще и на лечение к легендарному психиатру и наркологу Александру Довженко. После этого хоккеист, по собственному признанию, пять лет не притрагивался к стакану. Вернуть игровую форму получилось быстро, да и в национальную команду позвали назад. Так что хоккеист стал готовиться к чемпионату мира-1990 в Швейцарии.

На победном для сборной СССР турнире выяснилось, что Татаринов не просто не растерял навыки, но еще и прибавил в мастерстве. Он набрал 11 очков (3 плюс 8) в десяти матчах, был признан — впервые на взрослом уровне — лучшим защитником ЧМ и попал в состав команды звезд. В том же году игрок впервые стал чемпионом страны с «Динамо». Казалось, все самое страшное позади. Перед Татариновым замаячила возможность отправиться в НХЛ.

«Казалось, я в шоколаде»

За успехами Татаринова из-за океана пристально следили еще с 1984 года, но после столь удачного сезона, наконец, позвали. Свитер «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист примерил в октябре 1990-го, а 23-го числа того же месяца провел первый матч. «Филадельфия Флайерс» была разгромлена со счетом 6:2, правда, новичку отличиться не удалось. Всего же в дебютном сезоне регулярного чемпионата Татаринов вышел на лед в 65 встречах и забросил восемь шайб.

На защитника рассчитывали и в плей-офф, но прямо перед его стартом тот получил травму. Как и в 1988-м, это стало сильным ударом. Последние дни подготовки команды расстроенный Татаринов провел на пляже в Балтиморе, вместо того чтобы поддерживать товарищей на трибуне, как это было принято. Не явился он и на первый матч серии. Хоккеист и не догадывался, что к такому поведению в клубе отнесутся крайне негативно. «Я, дурачок, не понимал, что плей-офф — это цимес. Нужно быть рядом с командой. Если ты травмирован, приходи в раздевалку, болей», — рассказывал Татаринов. Потом он и вовсе попросил разрешения улететь домой. Отпустили, но доверие пропало окончательно. Так что в межсезонье «Вашингтон» решил обменять игрока.

Следующей командой Татаринова стал «Квебек Нордикс» — не самый статусный коллектив, не претендовавший на плей-офф. Там хоккеисту нравилось, он закономерно стал одним из лидеров. Но почувствовав это, защитник начал конфликтовать с руководством по поводу зарплаты. Когда пришло время переподписывать контракт, он стал жестко диктовать условия, и к соглашению прийти не удалось. Поэтому «Квебек» пришлось оставить, и 30 июля 1993 года Татаринов подписал контракт с «Бостон Брюинс».

«Забрал меня "Бостон" под знаменитого Рэя Бурка, на большинство. Отличный контракт, бонусы. Казалось, я в шоколаде. Поймал Бога за бороду», — вспоминал бывший хоккеист. С Бурком, который в том сезоне взял «Норрис Трофи» — награду лучшему защитнику лиги, Татаринов вышел на лед только дважды, а потом травмировал спину. Восстановление заняло почти два месяца. Тогда же к хоккеисту, как он рассказывал, стали «цепляться» в руководстве. Заядлый курильщик, которому нужно срочно сбросить вес, — под предлогом неготовности Татаринова к игре его отправили в фарм-клуб «Провиденс Брюинс» в Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Это, можно сказать, стало концом его карьеры.

«К тому моменту миллион долларов я заработал»

«В "Провиденсе" я психанул. В АХЛ переезды на автобусе часов по шесть. Молодежь после матча набирала в дорогу по 3-4 банки пива. А я — упаковку. Берегов-то не вижу. И сорвался. Запил», — рассказывал Татаринов. Вскоре он стал неделями не приходить на тренировки и не появлялся даже, чтобы забрать зарплатные чеки. Терпение у «Брюинс» закончилось быстро — хоккеисту предложили разойтись по-хорошему. «Агент говорит: "Тебе заплатят больше 50 процентов от контракта". А я ему: "Прекрасно. Разрывай". К тому моменту миллион долларов я заработал. Тогда это — как сейчас десять. Не сомневался, на всю жизнь хватит», — замечал бывший спортсмен. Но деньги ушли быстро.

В ноябре 1993-го Татаринов вернулся в Москву. Ему сразу предложили контракт в «Динамо», на связи были также клубы из Германии и Швеции. Их не смущал образ жизни недавней звезды. Однако ему самому хоккей уже стал неинтересен.

Пару раз слетал на переговоры. Но уже не мог расстаться с бутылкой

Появились связи с криминалом и страсть к картам, лишившая всех заработанных денег. Жизнь Татаринова надломилась, а окончательно сломал ее один из февральских вечеров 2001 года.

«Ситуация была, что либо меня, либо я», — описывал этот страшный момент бывший хоккеист. Он вновь проиграл в карты — «блатному», не раз сидевшему водителю катафалка в Химках. Поехал за деньгами, привез полную сумму, но опоздал на две минуты. Недавний соперник кинулся на Татаринова с кухонным ножом. Тот перехватил лезвие и воткнул напавшему в живот. Говорит, что был трезв, и сразу пошел сдаваться. «Приехал в милицию: "Я человека зарезал". Позвонили: "Поступал такой?" — "Да". Спустя четыре часа он умер в больнице», — подтверждал Татаринов.

Дальше — арест, суд, отправка по этапу. А еще угрозы от криминальных авторитетов, которые обещали «приговорить» бывшего хоккеиста, то есть убить по дороге на зону.

«Строгий режим — и люди серьезные»

Прокурор просил 14 лет строгого режима, но адвокат добился, чтобы 105-ю статью УК РФ («Убийство») переквалифицировали в 107-ю — «Убийство в состоянии аффекта». В тюрьме Татаринов в итоге провел 11 месяцев (еще два года ему дали условно), за которые, понятно, успел многое повидать.

«В нашей камере из 12 человек девять сидели за убийство. Строгий режим — и люди серьезные. Дед лет под 70 был — людоед. Жил у него гастарбайтер, поглядывал на хозяйскую жену. Тот его разрубил, сварил и съел. Сумку с головой забыл выбросить. А в разговоре абсолютно вменяемый, разумный человек», — таких историй у Татаринова набралось достаточно.

Его на зоне не слишком уважали, потому что он старался защищать слабых. А что перед ними бывший энхаэловец, сокамерники и вовсе узнали случайно — Михаил это не афишировал. Хорошо еще, что угрозы, которые он получал от криминальных авторитетов, так и не реализовались. На зоне Татаринов объяснился со смотрящим (криминальный авторитет, как правило вор в законе, контролирующий неформальные аспекты жизни в тюрьме или колонии, — прим. «Ленты.ру»). «Я рассказал правду. После разговора вопрос закрылся. Сразу курево появилось, чай», — так что бояться было нечего. Еще помог Виталий Давыдов — трехкратный олимпийский чемпион по хоккею. У него были связи. Откуда — Татаринов не объяснял. Благодаря Давыдову, например, в камерах сделали ремонт.

Печень, и без того слабая, за время отсидки пострадала еще сильнее. Пить бывший спортсмен за решеткой не бросил: «Брагу дули. Ее там на хлебе литрами гонят», — вспоминал он. После освобождения супруга Татаринова потратила годы, чтобы восстановить его здоровье. Но все тщетно — семью в итоге сохранить не удалось. Бывший хоккеист снова начал пить, проиграл в карты квартиру и оказался на улице.

«Счастье, что цирроза не было»

На помощь Татаринову в этот раз пришли бывшие товарищи по площадке: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Быков, Анатолий Федотов и Андрей Яковенко. Кто-то помог деньгами, а последние двое нашли клинику и проконтролировали лечение. «Всего прочистили. Счастье, что цирроза не было. Цирроз — это конец. Началась другая жизнь!» — радовался Татаринов.

После выписки друзья-хоккеисты помогли и с работой. Сначала — тренером любителей, а потом и в руководстве областного хоккея
Тогда же бывший защитник вновь женился. Нынешняя жена, Люба, как говорит Татаринов, совершила невозможное и заставила его вернуться к нормальной жизни. Вот уже больше десяти лет у него все хорошо. Супругу бывший хоккеист зовет не иначе как ангелом-хранителем. А шесть лет назад у них родился сын Александр.

Сейчас Татаринов — председатель Федерации хоккея с шайбой Иркутской области. Предмет его гордости — ангарский клуб «Ермак», который выступает в Высшей хоккейной лиге. В 2013-м ему предлагали должность президента «Ермака», и клуб не без его участия едва не перешел под крыло московского ЦСКА. В последний момент, правда, сделка сорвалась, но не по вине Татаринова. Ангарские чиновники сами все переиграли, заключив соглашение с омским «Авангардом», и отказались от помощи знаменитого земляка.

Но Татаринова теперь не так-то просто выбить из колеи. «Знаете, когда люди тебя по-настоящему поддерживают, верят в тебя, то рано или поздно совесть скажет: как же ты их снова подведешь?» — признается он
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советский хоккеист был чемпионом мира, но погубил карьеру в НХЛ, начал пить и оказался за решеткой
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика