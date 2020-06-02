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Умер президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич

02.06.2020 11:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич

Его уход оставил огромную пустоту в самом сердце олимпийского движения Европы. На 79-м году жизни скончался президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Лидер европейского спорта возглавлял организацию с 2017 года. Ранее руководил Олимпийским комитетом Словении, занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта. Кочиянчич неоднократно бывал и в Беларуси. Год назад присутствовал на II Европейских играх. И даже поприветствовал всех на белорусском языке. 

Выступая с докладом на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе, Кочиянчич отметил спортивный форум в белорусской столице как наиболее яркое спортивное событие года. Причиной смерти главы ЕОК стала продолжительная болезнь. 

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Его уход оставил огромную пустоту в самом сердце олимпийского движения Европы. На 79-м году жизни скончался президент Европейских олимпийских комитетов Янез...
 
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