Умер президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич

Источник материала: ОНТ

Его уход оставил огромную пустоту в самом сердце олимпийского движения Европы. На 79-м году жизни скончался президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Лидер европейского спорта возглавлял организацию с 2017 года. Ранее руководил Олимпийским комитетом Словении, занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта. Кочиянчич неоднократно бывал и в Беларуси. Год назад присутствовал на II Европейских играх. И даже поприветствовал всех на белорусском языке.

Выступая с докладом на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе, Кочиянчич отметил спортивный форум в белорусской столице как наиболее яркое спортивное событие года. Причиной смерти главы ЕОК стала продолжительная болезнь.

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