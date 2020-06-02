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Смертельное ДТП в Ляховичском районе: водитель был пьян, возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
Водитель перевернувшегося в Ляховичском районе микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП непристегнутый 53-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, в аварии не пострадали. Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель микроавтобуса был пьян — 1,6 промилле алкоголя
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
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Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности...
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