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Смертельное ДТП в Ляховичском районе: водитель был пьян, возбуждено уголовное дело

02.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель перевернувшегося в Ляховичском районе микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

Напомним, авария произошла днем 29 мая на трассе Ляховичи — Своятичи. По данным следствия, 60-летний водитель микроавтобуса Nissan ехал в направлении Ляховичей со скоростью около 80 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП непристегнутый 53-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, в аварии не пострадали. Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.


Фото: СК

Медицинское освидетельствование показало, что водитель микроавтобуса был пьян — 1,6 промилле алкоголя

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

 
 
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Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности...
 
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