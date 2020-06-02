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Ещё один город в Беларуси ввёл обязательный масочный режим из-за коронавируса
Источник материала: KYKY>
«Из-за эпидемической ситуации» в Кировском районе Могилевской области ввели обязательный масочный режим. Это
Теперь жителям Кировска и Кировского района
Также власти ограничили число людей, которым разрешается одновременно находится в торговых объектах, объектах общепита, аптеках, отделениях банков, связи, почты и так далее. Это нужно, чтобы соблюдать меры социального дистанционирования. Местным жителям посоветовали не уезжать за пределы района, кроме тех случаев, когда отложить поездку невозможно.
Первым беларуским районом, который ввел обязательный масочный режим, стал Ивьевский район. Но когда новость об этом разлетелась по негосударственным СМИ, Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии передумал. Он откорректировал свое объявление и
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
Также для медработников есть
Обложка: Thanasis Kamenidis.
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«Из-за эпидемической ситуации» в Кировском районе Могилевской области ввели обязательный масочный режим. Это прописано в специальном приказе местного...
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