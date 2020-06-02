Ещё один город в Беларуси ввёл обязательный масочный режим из-за коронавируса

Источник материала: KYKY

«Из-за эпидемической ситуации» в Кировском районе Могилевской области ввели обязательный масочный режим. Это прописано в специальном приказе местного исполнительного комитета.

Теперь жителям Кировска и Кировского района нужно надевать маски при посещении таких мест, как: магазины, банки, аптеки, почтовые отделения и так далее, а также при передвижении в общественном транспорте и маршрутках. Посетителей, которые не используют защитные маски, обслуживать запретили.

Также власти ограничили число людей, которым разрешается одновременно находится в торговых объектах, объектах общепита, аптеках, отделениях банков, связи, почты и так далее. Это нужно, чтобы соблюдать меры социального дистанционирования. Местным жителям посоветовали не уезжать за пределы района, кроме тех случаев, когда отложить поездку невозможно.

Первым беларуским районом, который ввел обязательный масочный режим, стал Ивьевский район. Но когда новость об этом разлетелась по негосударственным СМИ, Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии передумал. Он откорректировал свое объявление и заявил , что ношение масок – не более, чем рекомендация.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Thanasis Kamenidis.