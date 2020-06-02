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В сфере особого внимания: поддержка организаций и их работников, обновление дорог, детское оздоровление во время каникул

02.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: поддержка организаций и их работников, обновление дорог, детское оздоровление во время каникул

Указы Президента Республики Беларусь, направленные на поддержку организаций и повышение социальной защищенности работников в условиях мировой эпидемиологической ситуации, должны выполняться в полном объеме. Такое поручение дал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

Указ №178 предусматривает предоставление организациям права на получение субсидий из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Субсидии могут использоваться для осуществления доплат работникам в связи с простоем либо сокращением рабочего времени по причинам, связанным с мировой пандемией. Для этого организациям области нужно обращаться в управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов либо в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Субсидии будут устанавливаться в соответствии с нормами указа.

Согласно Указу №179, заработная плата работников бюджетных организаций, у которых имелись дни,отработанные в режиме неполного рабочего времени по инициативе нанимателя, а также дни простоя не по вине работника, составляет не менее величины минимальной заработной платы, рассчитанной исходя из ее месячного размера.

Выполнение указов, направленных на обеспечение социальной стабильности, необходимо обеспечить в регионе строго в соответствии с их нормами, подчеркнул губернатор.

На совещании обсудили завершение учебного года в учреждениях образования области. Последний звонок в них прошел в режиме классных часов в целях обеспечения здоровья детей. Выпускные вечера в особых условиях нынешнего года также проводить не рекомендуется. 

Отменяются в текущем году и школьные производственные практики.

Сейчас в учреждениях среднего образования проходят экзамены. От их сдачи освобождены учащиеся с установленным диагнозом CОVID-19 и контакты первого уровня.

Губернатор поручил еще раз проверить готовность лагерей к началу оздоровительного сезона. В регионе будут работать 23 лагеря с круглосуточным пребыванием. На их обновление направлены в том числе средства, заработанные на Республиканском субботнике. 

Круглосуточные лагеря планируется открыть с 15 июня, а пришкольные уже приступают к открытию сезона.

Владимир Кравцов также обратил внимание на ход формирования студенческих отрядов на время каникул. Молодые люди, желающие поработать в летнее время, должны получить такую возможность.

В сфере внимания на оперативном совещании была дорожная тема. Владимир Кравцов дал поручение оперативно и качественно выполнить ремонт участка автомагистрали М6 от Гродно протяженностью более 40 километров, который не был обновлен в соответствии с проектом, завершенным в прошлом году.Сейчас на нем начинает активные работы РУП «Гродноавтодор». Здесь планируется уложить сплошное асфальтовое покрытие, обустроить разделительные барьеры с обозначением отражающими элементами, а также установить, где необходимо, ограждения от диких животных, обновить дорожные знаки, информационные щиты.

В регионе увеличивается число мест, предназначенных для временной стоянки большегрузного транспорта. Необходимо службе гигиены и эпидемиологии держать под контролем соблюдение всех необходимых санитарных норм в этих местах, а также на автозаправочных станциях, которые посещает большое количество людей. Соблюдение санитарных правил необходимо обеспечить также на предприятиях торговли, в других местах массового пребывания людей, в организациях.

Лилия НОВИЦКАЯ

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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