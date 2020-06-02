Автопилот Tesla не распознал лежащий на дороге грузовик, момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

На Тайване автомобиль Tesla под управлением автопилота столкнулся с грузовиком, лежащим на дороге после аварии. По какой-то причине автоматика не смогла распознать препятствие, а водитель слишком поздно заметил преграду и не успел затормозить сам. Момент сняла камера видеонаблюдения.