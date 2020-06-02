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Футбольный ЦСКА вернулся к тренировкам после карантина
Источник материала: ОНТ
Виктор Гончаренко вернулся на поле. Под его руководством московский ЦСКА провел первую тренировку после долго перерыва.
Пауза продлилась два месяца. После разрешения властей команда приступила к занятиям на свей базе в Ватутинках. Вместе с Виктором Гончаренко на тренерской скамейке — Александр Ермакович, в составе – белорусский нападающий Илья Шкурин. А вот испанский специалист по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб после завершения срока контракта.
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Виктор Гончаренко вернулся на поле. Под его руководством московский ЦСКА провел первую тренировку после долго перерыва. Пауза продлилась два месяца. После...
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