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Лучше, чем ничего? Государство «подкинет» до минимальной зарплаты тем, кто на неполной занятости

02.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские власти приняли второй пакет антикризисных мер. Он имеет социальную направленность. Пострадавших от коронакризиса обеспечат минимальным доходом. Президентский указ касается работников, которым с 1 мая по 31 июля было установлено неполное рабочее время либо был объявлен простой.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кризис добрался до промышленных предприятий в регионах

В апреле этого года на предприятиях, где есть профсоюзные организации, около 29 тысяч человек не работали от одного до десяти дней. Еще около 14 тысяч трудились в режиме неполной занятости. В социальных отпусках по разным причинам без сохранения или с частичным сохранением заработной платы находились 28 тысяч человек, свидетельствуют данные мониторинга Федерации профсоюзов Беларуси.

В первые две недели мая в социальные отпуска были отправлены 16 тысяч работников. В режиме неполного рабочего времени трудились чуть более 23 тысяч человек. Работников, находящихся в простое от одного до десяти дней, было почти 44 тысячи.

В ФПБ отметили, что большинство случаев неполной занятости в мае приходится на период с четвертого по восьмое число.

В мае по сравнению с апрелем сокращение рабочих дней и отпуск за свой счет стали встречаться чаще, свидетельствуют данные соцопроса Центра экономических исследований BEROC и компании SATIO. Причем кризис добрался до госпредприятий в регионах.

«Если в начале кризиса людей были вынуждены увольнять предприятия из сферы услуг в больших городах, где проще найти альтернативную занятость, то теперь людей начинают отправлять в неоплачиваемые отпуска либо сокращать рабочие дни в промышленности. И это происходит не только в Минске, но и в малых городах, где работает одно большое госпредприятие и сложно найти другую работу. Это серьезная социальная проблема, поэтому достаточно ожидаемо, что власти ввели доплаты до минимальной зарплаты. Это лучше, чем ничего», — сказала Naviny.by академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Доплатят только до минималки

По президентскому указу, на время простоя либо неполной занятости государство будет доплачивать работникам до минимальной заработной платы, если доходы до нее не дотягивают. Сейчас минимальная зарплата составляет 375 рублей.

Кроме того, власти берут на себя расходы по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения.

Работникам никуда не надо будет обращаться. Это должен сделать наниматель. Для получения субсидии предприятие должно написать заявление, рассчитать размер доплат работникам и взносов в ФСЗН, открыть специальный счет в банке и вместе с копией приказа об объявлении простоя либо установлении неполного рабочего времени подать пакет документов местным органам власти.

Они принимают решение в течение десяти дней. Если оно будет положительным, то в течение пяти дней ФСЗН перечислит деньги на счет предприятия. Когда они поступят, то не позже следующего рабочего дня наниматель должен полностью расплатиться с работниками. Если все пройдет оперативно и гладко, то на все про все понадобится 16 дней.

На время коронакризиса такие субсидии хоть как-то позволят сохранить трудовые коллективы, считает директор и сопредседатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

По ее словам, компаниям не придется увольнять, а потом снова искать людей. Кроме того, выплаты поспособствуют поддержанию внутреннего спроса.

«Когда люди получат деньги, то они пойдут в магазины покупать продукты и другие товары. Этим поддерживается внутренний рынок», — отметила руководитель БСПН в комментарии для Naviny.by.

Субсидий надолго не хватит

Для выплаты субсидий из остатков республиканского бюджета прошлого года выделят 180 млн рублей.

Как рассказала телеканалу «Беларусь 1» министра труда и социальной зашиты Ирина Костевич, на уплату взносов в ФСЗН планируется направить 45 млн рублей, на доплаты до минимальной зарплаты — 135 млн рублей.

Этих денег хватит буквально на два месяца, если государственная поддержка понадобится 5% занятых (около 200 тысяч человек), прикинула Катерина Борнукова. По ее мнению, таким объемом субсидий власти пытаются решить вопрос с дырой в расчете на восстановление российской экономики и, соответственно, спроса на нашу продукцию, но пока неясно, насколько это реалистичный сценарий.

Кроме того, есть опасения, что субсидии получат не все. Они могут уйти в основном на поддержку госпредприятий.

«Реакция пошла, когда проблемы добрались до промышленных госпредприятий, а когда они касались сферы услуг, где в основном работают частники, никто не реагировал. В указе нет норм по формам собственности, но посмотрим, насколько частные предприятие смогут получить равный доступ к этому инструменту», — сказала Катерина Борнукова.

 
Теги: Минск
 
 
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Из бюджета выделят 180 млн рублей на социальную поддержку работников, которым объявили простой или установили неполный рабочий день.
 
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