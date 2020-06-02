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Святослав Киселев: есть такой хоккеист Иван Лодня, задрафтованный "Миннесотой". Гражданин США, но с белорусскими корнями

02.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккейный агент Святослав Киселев рассказал об интересе минского "Динамо" к американскому проспекту "Миннесоты" Ивану Лодне.




У нас еще раньше могла сложиться совместная история с "Динамо". Есть такой хоккеист Иван Лодня, задрафтованный "Миннесотой" и успешно выступающий в OHL. Он гражданин США, однако с белорусскими корнями. Было желание привезти его в Беларусь и со стороны агентства, и со стороны клуба.

Насколько мне известно, "Динамо" даже с привлечением дипломатических каналов пыталось выйти на руководство "Уайлд" и убедить их согласовать временный отъезд игрока в КХЛ. Предполагалось, что в случае интереса к Ване в НХЛ его сразу же отпустят из Минска. В итоге договориться с клубом не получилось. Тем не менее подкупает само стремление "Динамо" работать в этом направлении, — сказал Киселев в интервью hockey.by.
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный агент Святослав Киселев рассказал об интересе минского "Динамо" к американскому проспекту "Миннесоты" Ивану Лодне.
 
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