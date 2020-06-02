ОАО “Кобринский маслодельно-сыродельный завод” подтверждает качество своих сыров

Источник материала: Кобринский вестник





22 апреля 2020 года подписан Указ Президента Республики Беларусь №136 «О занесении на Республиканскую Доску почета победителей соревнования за 2019 год». В числе 10 предприятий промышленности страны – ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод».

Это предприятие не нуждается в представлении. Благодаря непревзойдённым вкусовым качествам его продукция (в общей сложности около 150 наименований) хорошо известна потребителям. Масло здесь производят из отборных сливок, без растительных жиров. Кефир обогащают бифидобактериями, которые стоят на страже здоровья нашего организма. Сметану и йогурт создают по традиционным технологиям с жёстким соблюдением всех норм. При производстве творога используют технологии, которые позволяют получить продукт с ароматом и вкусом домашнего. Мороженое пломбир готовят по рецептуре 1962 года с натуральной ванилью. Гордость производства – сыры – давно занимают почётное место не только на столе у белорусов, но и у гурманов в Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане и России, куда поставляется около 95% экспортируемой продукции. Её ассортимент постоянно расширяется – с запуском В 2019 году новой производственной линии налажены поставки сухой сыворотки в Китай.

Удивить искушенного покупателя в ХХІ веке становится все труднее. В поисках новых подходов ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» остается верен традициям. Сейчас на предприятии возобновлён выпуск сыра «Российский классический» и «Российский фирменный». На протяжении ряда лет эти сорта были особенно востребованы российским сегментом рынка. Возвращают сыроделы и сыр «Мраморный», мозаичный внешний вид которого объясняется сочетанием сырного зерна разных оттенков. Изменение срока созревания легендарного «Мондор Grano», который теперь составляет 270 суток, позволило получить зрелый элитный сыр, обладающий тонким, великолепным насыщенным вкусом, плотной, но нежной тающей текстурой. Модернизация цеха по производству полутвердых сыров даст возможность увеличить выработку с 40 до 45 тонн в сутки.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать свыше 500 тонн молока в сутки. На заводе тщательно следят за качеством сырья. Мобильный отряд предприятия обследует хозяйства своей сырьевой зоны на предмет соблюдения санитарных норм, выполнения всех требований технологической цепочки, осуществляет технический контроль и обслуживание оборудования молочнотоварных ферм. Молоко на завод доставляется в автоцистернах предприятия.

Комплексная переработка сырья в 2019 году позволила произвести продукции на сумму 181 млн рублей. Около 80% было поставлено на экспорт. Выручка от этого составила 65,5 млн долларов, в том числе 61,7 млн долларов – от реализации сыра полутвердого. Чистая прибыль за прошлый год – 23,5 млн рублей, 2018 год – 14,9 млн рублей, рентабельность продаж – 16,1% и 14,4% соответственно.

– Предприятие постоянно ведет работу по внедрению инновационной продукции. В 2019 году её удельный вес в общем объеме отгруженной продукции составил 5,3%, за последних 2 месяца текущего года этот показатель вырос до 7,6%. В соответствии с подписанным в феврале 2020 года меморандумом о сотрудничестве между управляющей компанией холдинга «Концерн Брестмясомолпром», в состав которого входит ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», и ООО «TRADINGHOUSEBELARUS» (Узбекистан), предприятие готовится наладить производство мороженого из сухих молочных смесей. Запланирована масштабная модернизация линии для производства мороженого, – рассказывает директор ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Руслан Чиботарь.

Занесение на Республиканскую Доску почета является общественным признанием труда коллектива, внесшего свой вклад в благополучие и социально-экономическое развитие страны в 2019 году. На предприятии это расценивают как важный стимул к достижению еще более высоких результатов.





Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото автора: распрессовку сыра выполняют сыродел-мастер Лариса Максимович и оператор по производству молочной продукции Вячеслав Евчук; контролер пищевой продукции Людмила Степанюк.