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Снижена абонплата для «Безлимитище+» и «Супер»

02.06.2020 12:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС продлил подключение на тариф «Безлимитище+» до конца лета и снизил абонплату для новичков «Безлимитище+» и линейки тарифов «Супер». Также специальное предложение включает бонус: бесплатный доступ на МТС ТВ, «Кино и сериалы Start» и Amediateka.

Скидка на абонплату для новых абонентов тарифов линейки «Безлимитище+» и «Супер» действует в течение 90 дней с момента подключения.

 

 Безлимитище+

     Супер

  Супер 10

  Супер 25

 Супер max 50

Абонплата, 90 дней, руб.

 

       12,50

 

        7,5

     10,25

 

     14,75

 

       17,50

 

 

 

 

 

Кроме того, бонусом для каждого из тарифов станет 90-дневный доступ к сервису МТС ТВ, а также 30 дней бесплатного пользования услугами «Кино и сериалы Start» и Amediateka.

Подключиться на тариф «Безлимитище+» можно по 31 августа этого года. Чтобы получить скидку на абонплату на тарифах «Безлимитище+» и «Супер» и бесплатный доступ на онлайн-кинотеатры в рамках этих тарифов, необходимо присоединиться к акции по 16 августа 2020 года. Подробнее об акции смотрите здесь.

Чтобы узнать более подробную информацию о тарифах переходите по ссылке.

 
 
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МТС продлил подключение на тариф «Безлимитище+» до конца лета и снизил абонплату для новичков «Безлимитище+» и линейки тарифов «Супер». Также специальное...
 
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