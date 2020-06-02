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Снижена абонплата для «Безлимитище+» и «Супер»
Источник материала: БДГ
МТС продлил подключение на тариф «Безлимитище+» до конца лета и снизил абонплату для новичков «Безлимитище+» и линейки тарифов «Супер». Также специальное предложение включает бонус: бесплатный доступ на МТС ТВ, «Кино и сериалы Start» и Amediateka.
Скидка на абонплату для новых абонентов тарифов линейки «Безлимитище+» и «Супер» действует в течение 90 дней с момента подключения.
Кроме того, бонусом для каждого из тарифов станет 90-дневный доступ к сервису МТС ТВ, а также 30 дней бесплатного пользования услугами «Кино и сериалы Start» и Amediateka.
Подключиться на тариф «Безлимитище+» можно по 31 августа этого года. Чтобы получить скидку на абонплату на тарифах «Безлимитище+» и «Супер» и бесплатный доступ на онлайн-кинотеатры в рамках этих тарифов, необходимо присоединиться к акции по 16 августа 2020 года. Подробнее об акции смотрите
Чтобы узнать более подробную информацию о тарифах переходите по
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МТС продлил подключение на тариф «Безлимитище+» до конца лета и снизил абонплату для новичков «Безлимитище+» и линейки тарифов «Супер». Также специальное...
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