Источник материала: Ежедневник

фото: yaplakal.com

Сырье дорожает после сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о рекордном ограничении добычи еще на 2 месяца.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,27%, до 39,02 за баррель 2 апреля, пишет РБК со ссылкой на данные торгов по состоянию на 11:27 мск.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нефть подорожала до 39 долларов за баррель впервые с 11 марта Сырье дорожает после сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о рекордном ограничении добычи еще на 2 месяца.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле поднялся на 1,04%, до 35,8 долларов за баррель.Рост цен на нефть ускорился после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить текущие рекордные ограничения по добыче еще на два месяца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.