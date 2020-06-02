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Нефть подорожала до 39 долларов за баррель впервые с 11 марта

02.06.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yaplakal.com

Сырье дорожает после сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о рекордном ограничении добычи еще на 2 месяца.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,27%, до 39,02 за баррель 2 апреля, пишет РБК со ссылкой на данные торгов по состоянию на 11:27 мск.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле поднялся на 1,04%, до 35,8 долларов за баррель.

Рост цен на нефть ускорился после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить текущие рекордные ограничения по добыче еще на два месяца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

 

 
 
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Сырье дорожает после сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о рекордном ограничении добычи еще на 2 месяца.
 
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