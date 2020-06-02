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Нефть подорожала до 39 долларов за баррель впервые с 11 марта
02.06.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yaplakal.com
Сырье дорожает после сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о рекордном ограничении добычи еще на 2 месяца.
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,27%, до 39,02 за баррель 2 апреля, пишет
Рост цен на нефть ускорился после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить текущие рекордные ограничения по добыче еще на два месяца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Сырье дорожает после сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о рекордном ограничении добычи еще на 2 месяца.
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