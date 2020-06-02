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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подробности жестокого убийства в Жодино следователи пока не раскрывают По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летний мужчина и его 50-летний брат - местные жители. 31 мая в милицию поступило сообщение, что недалеко от...

По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летний мужчина и его 50-летний брат - местные жители. 31 мая в милицию поступило сообщение, что недалеко от городского кладбища вблизи мусорной свалки был найден труп женщины. Следы на теле свидетельствовали о том, что жертву, скорее вcего, зарезали ножом. Уже выяснилось, что потерпевшей оказалась 47-летняя жительница Жодино. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".