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6 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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6 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета  Щерба Виталий Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

6 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста – Царук Игорь Георгиевич.

6 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

 

6 июня 2020 года с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

 
Теги: Брест
 
 
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  6 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 6 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую...
 
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