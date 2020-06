«Поезд из кораблей». Как в США видят морскую войну будущего

Источник материала: Tut.by

В то время как ВМФ США все больше внимания уделяет небольшим беспилотным кораблям нового поколения, их малое водоизмещение и мореходность могут быть компенсированы соединением в «морской поезд». Это позволит малым катерам пересекать даже океан, пишет эксперт Кайл Мизоками в Popular Mechanics.