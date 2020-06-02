«Поезд из кораблей». Как в США видят морскую войну будущего

Источник материала: Tut.by

В то время как ВМФ США все больше внимания уделяет небольшим беспилотным кораблям нового поколения, их малое водоизмещение и мореходность могут быть компенсированы соединением в «морской поезд». Это позволит малым катерам пересекать даже океан, пишет эксперт Кайл Мизоками в Popular Mechanics.

The BAA for our Sea Train program is out! Get in line with approaches that enable connected, connectorless, or in-formation unmanned surface vehicles to travel long distances. Responses due 2/20/20. https://t.co/5Tqe9niGGd pic.twitter.com/BSokKX3iF4 — DARPA (@DARPA) January 9, 2020

Идея объединить десятки, если не сотни, небольших малозаметных корабликов в «поезд» принадлежит и разрабатывается Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Размер одного морского «беспилотника» ограничен — длиной они будут от 5,7 до 47 метров, и лишь небольшой процент больших кораблей станет достигать максимум 90 метров. Соответственно, главной проблемой для такого флота будет переброска за тысячу миль в «горячие точки» (Popular Mechanics называет такими Балтийское и Южно-Китайское моря).

Причина очевидна: каждый кораблик несет мало топлива, а малые габариты заставляют сжигать много горючего, преодолевая сопротивление воды. Однако в принципе морские беспилотники вполне могут проходить тысячи морских миль — как корабль «Морской охотник», недавно перешедший из Калифорнии на Гавайские острова.

Проект «Морской поезд» позволяет совмещать такие корабли в единую конструкцию и перегонять в любую точку Мирового океана. Сопротивление волн принимают на себя только передние беспилотники, всем остальным двигаться куда проще, и даже для громадных расстояний «виртуальному кораблю» из составных частей не понадобится дозаправка.

Если программа будет выполнена, то в случае угрозы очередной войны на море ВМФ США просто выведет нужное количество кораблей с баз в Тихом и Атлантическом океане, отправит их к месту сбора, после чего «морской поезд» будет оперативно переброшен куда угодно. После окончания конфликта уцелевшие беспилотники отправятся в порты приписки. Это кардинально изменит облик морской войны в будущем.

Предполагается, что разработка программы займет три года, после которых будет создана работающая модель. В случае успеха «морской поезд» можно будет развернуть в течение ближайшего десятилетия.