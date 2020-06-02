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Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В особенном внимании и поддержке нуждаются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Именно поэтому, 1 июня 2020 года в День защиты детей, государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» при поддержке Районного комитета общественного объединения «БРСМ» Московского района г.Бреста проводится уже ставшая традиционной, ежегодная благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» для семей, воспитывающих 2-х и более детей, имеющих инвалидность.

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Не смотря на всемирную пандемию, в этом году акция прошла, и прошла необычно.

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Волонтёры «БРСМ» подготовили танцевальный флешмоб и поздравления на улице, во дворе у ребят и запустили в воздух воздушные шары, когда дети, глядя с балконов своих квартир, загадывали заветные желания! Подарки были доставлены бесконтактным способом.

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» проводится в Бресте

Так необычно в этом году состоялось проведение благотворительной акции!

 
Теги: Брест
 
 
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  В особенном внимании и поддержке нуждаются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Именно поэтому, 1 июня 2020 года в День защиты детей, государственным...
 
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