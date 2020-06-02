ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сосиски, чипсы и вода: как Вере Вонг удаётся выглядеть в 70 лет как подросток

02.06.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сосиски, чипсы и вода: как Вере Вонг удаётся выглядеть в 70 лет как подросток

Когда речь идёт о свадебных платьях, то бренд Vera Wang - это первое, что  автоматически приходит на ум. В июне известному дизайнеру самых желанных подвенечных нарядов Вере Вонг испонится 71 год. Однако внимание заслуживают не только её успехи в карьере, но и внешний вид. Глядя на её регулярные снимки в Инстаграм, не верится, что она собирается разменять восьмой десяток. Большинство фанатов уверенны, что это чудеса генетики и большая удача. Но одна из 400 тысяч подписчиков спросила у Веры, так ли это. Об этом сообщает издание Bazaar.ru.

Вера Вонг обычно любит завтракать в кровати. Она съедает либо йогурт со свежими фруктами, либо яйца с куриной сосиской. В воскресенье она радует себя копчёным лососем с коричневым хлебом и большим количеством лимона. 

Обед у знаменитости более разнообразный. По словам Вонг, она никогда не пропускает приёмы пищи. Среди любимых блюд Веры - сашими с коричневым рисом, брокколи на пару с курицей, салат из артишоков или рыба. На первый взгляд кажется, что питание абсолютно правильное. Но, как призналась дизайнер, на протяжении долгого времени она ела один кусок пиццы в день. При этом знаменитость никогда не набирала вес. Как утверждает Вонг, нужно просто промакивать салфеткой излишки масла. 

Из напитков Вонг употребляет только воду. Ужин у знаменитого дизайнера строго до 7:30. Обычно он состоит из белков. В качестве них выступают рыба, мясо или белки.

Интересно то, что на кухне у Веры всегда есть кладовая, где она хранит любимые чипсы. По словам знаменитости, она всегда найдёт повод, чтобы взять чипсы к коктейлю.

Что касается ухода, то он очень лаконичный. Вонг наносит на тело детское масло, а на лицо — увлажняющий крем.

фото: cosmo.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда речь идёт о свадебных платьях, то бренд Vera Wang - это первое, что  автоматически приходит на ум. В июне известному дизайнеру самых желанных подвенечных нарядов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реакция малышей на траву и рассмешила, и восхитила пользователей Сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика