Сосиски, чипсы и вода: как Вере Вонг удаётся выглядеть в 70 лет как подросток

Источник материала: ОНТ

Когда речь идёт о свадебных платьях, то бренд Vera Wang - это первое, что автоматически приходит на ум. В июне известному дизайнеру самых желанных подвенечных нарядов Вере Вонг испонится 71 год. Однако внимание заслуживают не только её успехи в карьере, но и внешний вид. Глядя на её регулярные снимки в Инстаграм, не верится, что она собирается разменять восьмой десяток. Большинство фанатов уверенны, что это чудеса генетики и большая удача. Но одна из 400 тысяч подписчиков спросила у Веры, так ли это. Об этом сообщает издание Bazaar.ru.

Вера Вонг обычно любит завтракать в кровати. Она съедает либо йогурт со свежими фруктами, либо яйца с куриной сосиской. В воскресенье она радует себя копчёным лососем с коричневым хлебом и большим количеством лимона.

Обед у знаменитости более разнообразный. По словам Вонг, она никогда не пропускает приёмы пищи. Среди любимых блюд Веры - сашими с коричневым рисом, брокколи на пару с курицей, салат из артишоков или рыба. На первый взгляд кажется, что питание абсолютно правильное. Но, как призналась дизайнер, на протяжении долгого времени она ела один кусок пиццы в день. При этом знаменитость никогда не набирала вес. Как утверждает Вонг, нужно просто промакивать салфеткой излишки масла.

Из напитков Вонг употребляет только воду. Ужин у знаменитого дизайнера строго до 7:30. Обычно он состоит из белков. В качестве них выступают рыба, мясо или белки.

Интересно то, что на кухне у Веры всегда есть кладовая, где она хранит любимые чипсы. По словам знаменитости, она всегда найдёт повод, чтобы взять чипсы к коктейлю.

Что касается ухода, то он очень лаконичный. Вонг наносит на тело детское масло, а на лицо — увлажняющий крем.

фото: cosmo.ru

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