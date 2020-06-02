Как долго люди остаются заразными после коронавируса?

– Все очень индивидуально. В литературе описаны случаи выделения вируса из дыхательных путей вплоть до 37-го дня от первых симптомов. Именно поэтому пациенты с подтвержденной COVID-19 выписываются из стационаров, им закрывается амбулаторно-больничный лист только после получения двух отрицательных результатов ПЦР смывов из дыхательных путей, взятых с интервалом не менее 24 ч.

Если кашель прошел, то и больной не заразен?

– Нет, пациент перестает быть заразным для окружающих, когда перестает выделяться вирус из дыхательных путей. Кашель может прекратиться раньше этого.