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Как долго люди остаются заразными после коронавируса?

02.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как долго люди остаются заразными после коронавируса?

 

– Все очень индивидуально. В литературе описаны случаи выделения вируса из дыхательных путей вплоть до 37-го дня от первых симптомов. Именно поэтому пациенты с подтвержденной COVID-19 выписываются из стационаров, им закрывается амбулаторно-больничный лист только после получения двух отрицательных результатов ПЦР смывов из дыхательных путей, взятых с интервалом не менее 24 ч.

Если кашель прошел, то и больной не заразен?

– Нет, пациент перестает быть заразным для окружающих, когда перестает выделяться вирус из дыхательных путей. Кашель может прекратиться раньше этого.

aif.by


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