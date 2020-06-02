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«Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции». Александр Лукашенко о строительстве АПК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ход строительства белорусской национальной биотехнологической корпорации, ее текущие проблемы и возврат китайского кредита. Эти темы сегодня, 2 июня, стали ключевыми на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительство амбициозного проекта ведут в Пуховичском районе. Основой послужил Указ Президента «Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла». Заказчиком и управляющей компанией проекта как раз и была определена БНБК.
На площадке в 160 гектаров в скором времени появится целый комплекс из 14 заводов, соединенных в одну технологическую цепочку. Заниматься здесь будут глубокой переработкой зерна по современным технологиям. Это позволит получать комбинированные корма, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки), а также незаменимые в животноводстве аминокислоты.
Первые производственные участки откроются уже в 2020 году. Запуск производства должен состояться вовремя, поскольку речь идет о необходимости неотложного получения прибыли и возврате китайского кредита. Деньги, подчеркнул Президент, обязаны вернуть в срок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой в ближайшее время запускаем. Это сродни созданию высокоточного оружия в Беларуси, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее.
Надо понимать, что это огромные деньги. Данное предприятие не ново в мире. Естественно, не каждая страна может себе позволить такое. В содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Цзиньпином мы осуществляем этот проект. Как я понимаю, в течение этого и следующего года мы уже способны освоить и запустить это производство.
Но тема сегодняшнего разговора – ход строительства этого предприятия, на каком уровне мы находимся? Может быть, есть какие-то проблемы?
Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Надо предприятие построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Срок большой, но я думаю, если бизнес-план, который когда-то мы разрабатывали, осуществим, то без проблем эти деньги будут возвращены вовремя Китайской Народной Республике.
В успешности проекта нет сомнений. Продукция биотехнологической корпорации будет востребована как внутри страны, так и за рубежом.
Что касается аминокислот, то здесь задача, в первую очередь, обеспечить внутреннюю потребность, поскольку сегодня они импортируются.
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«Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции». Александр Лукашенко о строительстве АПК
Новости Беларуси. Ход строительства белорусской национальной биотехнологической корпорации, ее текущие проблемы и возврат китайского кредита. Эти темы сегодня, 2...
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