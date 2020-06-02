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Немецкая футбольная Бундеслига: «Кёльн» не устоял перед «Лейпцигом»
Источник материала: ОНТ
В 29-м туре немецкой Бундеслиги «Кёльн» дома не устоял перед «Лейпцигом» – 2:4.
На 7-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Джон Кордоба. Гости к середине первой половины отыгрались – отличился Патрик Шик. В конце тайма Кристофер Нкунку вывел «Лейпциг» вперед. Затем гости забили еще дважды, хозяева ответили одним голом. «Лейпциг» набрал 58 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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В 29-м туре немецкой Бундеслиги «Кёльн» дома не устоял перед «Лейпцигом» – 2:4. На 7-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Джон Кордоба. Гости к середине первой...
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