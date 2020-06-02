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После этого теста вы точно начнете смотреть белорусский футбол. Там полно огня и крутого юмора
Источник материала: Tut.by
Сегодня день рождения у футбольного тренера Эдуарда Малофеева, который привел минское «Динамо» к чемпионству в 1982 году. Но Малофеев — это не только культовый наставник, а еще и топовый стендапер белорусского футбола. Его выступления и интервью разбирают на цитаты. SPORT.TUT.BY предлагает угадать, кто автор огненной реплики — популярный комик или все-таки 78-летний Эдуард Васильевич.
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Малофеев - это не только культовый тренер, а еще и топовый стендапер белорусского футбола. SPORT.TUT.BY предлагает угадать, кто автор огненной реплики - популярный комик...
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