После этого теста вы точно начнете смотреть белорусский футбол. Там полно огня и крутого юмора

Источник материала: Tut.by

Сегодня день рождения у футбольного тренера Эдуарда Малофеева, который привел минское «Динамо» к чемпионству в 1982 году. Но Малофеев — это не только культовый наставник, а еще и топовый стендапер белорусского футбола. Его выступления и интервью разбирают на цитаты. SPORT.TUT.BY предлагает угадать, кто автор огненной реплики — популярный комик или все-таки 78-летний Эдуард Васильевич.