Учреждения культуры приглашают

УК «Кобринский Дворец культуры», г. Кобрин, ул. Ленина,4
Приглашаем посетить виртуальную выставку «Поэзия живописи» в группах Дворца культуры в социальных сетях или по ссылке
Приглашаем принять участие в выставке рисунков, посвящённых истории и жизни города Кобрина, которая будет проводиться в честь празднования дня города.
Условия:
- 8+;
- Формат А3;
- Работы принимаются до 30 июня;
- В живописной технике (акварель, гуашь, акрил);
- Графической технике (тушь, перо);
- Работы НЕ оформляются в паспарту или рамы;
- На оборотной стороне работы обязательно указать ФИО автора, возраст автора, ФИО педагога, название учебного заведения, контактный телефон ИЛИ
- Выполненные работы сканируются и присылаются в цифровом формате.
Телефон для справок: 3-48-64
Программа мероприятий на период летних каникул:
- Весёлая дискотека «AIR-DISKO» Цена билета: 2.10 руб.
- Конкурсная программа «А НУ-КА, МАСТЕР» Цена билета: 10 руб.(Викторины, игры, конкурсы по теме “Весёлый художник”)
- Мастер-класс по хулахупингу, жонглированию, Цена билета: 2.20 руб. клоунаде «АРЕНА ЧУДЕС»
- Игровая программа «В ГОСТЯХ У КУКЛЫ» Цена билета: 2.80 руб. (Викторины, художественные конкурсы)
- Игровая программа «ЯРКОЕ ЛЕТО» Цена билета: 3.10 руб.
- Развлекательная программа «СОКРОВИЩЕ ФАРАОНА» Цена билета: 3.10 руб. (Увлекательное путешествие к заветным сокровищам фараонов через испытания силы, ловкости и гибкости мышления)Цирковое представление образцового циркового коллектива Цена билета: 4.20 руб. «Веснушки» «ВЕСЁЛАЯ ПОРА»
- Мастер-классы (по декоративно-прикладному творчеству): Цена билета: 2.20 руб.
- изготовление «феничек»
- изготовление «Весёлого смайлика» в технике солёного теста.
Принимаем заявки на выездные мероприятия.
Возможность подготовки мероприятия на заказ.
Телефон для записи и справок: 3 48 64; 3 69 50.
Выставочный зал
Каждое воскресенье:14.00-19.00-народный любительский клуб “КОБРИН-700” (шахматы, шашки).
Каждая среда:15.00-17.00-народный любительский клуб “КОБРИН-700” (шахматы, шашки).
Вход свободный.
График работы кассы УК «Кобринский Дворец культуры»:
понедельник – пятница: 10.00-14.00; 15.00-19.00
суббота – воскресенье: 12.00-14.00; 15.00-19.00
без выходных
Телефоны для справок: 3 69 95-вахта, касса; 3 48 64-художественный руководитель.
Подробную информацию вы сможете получить на сайте УК «Кобринский Дворец культуры»:
kobrin-dk.com; e-mail:
ККРУП “Парк им. А. В. Суворова”
Работает БЕСЕДОЧНЫЙ ГОРОДОК – беседки с мангалом в аренду
Тел. +375 33 698 46 81
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.
Предлагаем отличный вариант – день рождения в БЕСЕДОЧНОМ ГОРОДКЕ.
Наши аниматоры устроят незабываемое веселье для ваших малышей в форме квеста или дискотеки, театрализованного представления или игровой программы. Ребята отправятся в путешествие по парку на Автопоезде и прокатятся на аттракционе.
ЗВОНИТЕ: +375 29 809 04 09; +375 33 698 46 81
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ В ПАРКЕ!!!
У нас Вы можете взять напрокат велосипеды, чтобы использовать свое время в городе с максимальной пользой. Езда на велосипеде – это не только доступный, но и безопасный способ передвижения.
Звоните: (33)698 46 81; 3 65 21
Приглашаем в ДРЦ “Кеша”
Мы работаем с 12.00 до 19.00 (15.00 – 16.00 обед)
Каждый понедельник – ПАПИН ДЕНЬ в КЕШЕ
Приходи с папой – получи скидку 50% на час!
Принимаем заявки на проведение дней рождений на выезд. Тел.: (33) 698 46 81
Специальные предложения для организованных групп на летние каникулы:
– ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА – игровая программа;
– СМУРФИКИ – театрализованная развлекательная программа;
– КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА – игровая программа;
– MINI DISKO – игровая дискотека;
– КАТАНИЕ НА ПАРОВОЗИКЕ – ВЫЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА
Справки по тел. (33) 698 46 81; (29) 809 04 09
Справки по телефону: ЗВОНИТЕ: 2 21 99; 698 46 81 (мтс); 809 04 09 (мтс).
Наш сайт: vparke.by.
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРЕ «РАДУГА», ул. Пушкина,18
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
4-5 июня
12.00 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЁХ МИРОВ», 2D (анимация, Китай, 85 мин., 6+).
Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.
6-7 июня
12.00 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЁХ МИРОВ», 2D (анимация, Китай, 85 мин., 6+).
Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.
14.00 «МОЙ ДРУГ РОБОТ», 2D.
(приключения, фэнтези, семейный, Бельгия, Германия, 105 мин., 6+).
Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.
16.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ», 2D (мелодрама, Россия, 102 мин., 12+).
Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.
18.00 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ», 2D (комедия, мелодрама, Россия, 97 мин., 18+).
Цена билета: 2,40 руб.
20.00 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА», 2D.
(ужасы, Россия, Казахстан, 88 мин., 18+).
Цена билета: 5,00 руб.
МАЛЫЙ ЗАЛ
6-7 июня
18:10 и 20:10 ФИЛЬМ НА ВЫБОР.
Цена билета: 2,40 руб
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
касса: 2 53 25, методист: 2 52 47
Подробно на сайте: www.kinokobrin.by. В расписании возможны изменения!
Кобринский военно-исторический музей им. А.В.Суворова,
ул.Суворова, 14
В музее работает две постоянных экспозиции – «Семь столетий Кобрина» и «Дом А.В. Суворова».
Входной билет: детский – 1 рубль 70 копеек; взрослый – 2 рубля 40 копеек.
Экскурсия: для детей – 15 рублей; для взрослых – 24 рубля.
Музейно-педагогическое занятие – 24 рубля.
Экскурсия по городу – 55 рублей.
Услуги аудиогида – 4 рубля 50 копеек.
Посетителям музея предлагаются следующие выставки:
- «Метроном памяти» – фотовыставка, посвященная истории 123-го истребительного авиационного полка. По выставке для учащихся (12+) проводится музейно-педагогическое занятие с элементами литературно-музыкальной композиции.
- «Кобрин приветствует друзей» – выставка сувениров городов-побратимов. Для школьников (12+) подготовлено музейно-педагогическое занятие.
- «Народный костюм – живая традиция» – этнографическая выставка предметов женской одежды Кобринского строя, ткачества и вышивки, по которой проводится музейно-педагогическое занятие «Знакомьтесь, сваха!»
- «Тайны старого сундука» – выставка предметов из разных музейных коллекций. По выставке подготовлено музейно-педагогическое занятие (0+).
- «Город нашего детства» – передвижная выставка представлена фотографиями Кобрина разных периодов XX века. Подготовлено музейно-педагогическое занятие (12+).
В связи с эпидемиологической обстановкой на все музейно-педагогические занятия принимаются заявки на группы не более 10 человек.
Цена за входные билеты на выставки и экскурсионное обслуживание по ним соответствует ценам на постоянные экспозиции музея.
Справки и заявки по телефонам: 2 55 31; 3 45 31; 2 11 04
Государственное учреждение
«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта
г. Кобрина» (пл. Замковая, 11)
плановые профилактические работы с 11.04.2020 года.
Справки по телефону: 3 65 45; 2 24 32 На сайте arena.kobrin.edu.by