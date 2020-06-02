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Учреждения культуры приглашают

02.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Учреждения культуры приглашают

УК «Кобринский Дворец культуры», г. Кобрин, ул. Ленина,4

Приглашаем посетить виртуальную выставку «Поэзия живописи»  в группах Дворца культуры в социальных сетях или по ссылке https://yadi.sk/i/JxmWM6v61Woxyw 

 Приглашаем принять участие в выставке рисунков, посвящённых истории и жизни города Кобрина, которая будет проводиться в честь празднования дня города.

Условия:

  1. 8+;
  2. Формат А3;
  3. Работы принимаются до 30 июня;
  4. В живописной технике (акварель, гуашь, акрил);
  5. Графической технике (тушь, перо);
  6. Работы НЕ оформляются в паспарту или рамы;
  7. На оборотной стороне работы обязательно указать ФИО автора, возраст автора, ФИО педагога, название учебного заведения, контактный телефон ИЛИ
  8. Выполненные работы сканируются и присылаются в цифровом формате.

     Телефон для справок: 3-48-64

Учреждения культуры приглашают
 Учреждения культуры приглашают

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий на период летних каникул:

  1. Весёлая дискотека «AIR-DISKO» Цена билета: 2.10 руб.
  2. Конкурсная программа «А НУ-КА, МАСТЕР»                                        Цена билета:  10 руб.(Викторины, игры, конкурсы по теме “Весёлый художник”)
  1. Мастер-класс по хулахупингу, жонглированию, Цена билета: 2.20 руб. клоунаде «АРЕНА ЧУДЕС»
  2. Игровая программа «В ГОСТЯХ У КУКЛЫ» Цена билета: 2.80 руб. (Викторины, художественные конкурсы)
  3. Игровая программа «ЯРКОЕ ЛЕТО» Цена билета: 3.10 руб.
  4. Развлекательная программа «СОКРОВИЩЕ ФАРАОНА» Цена билета: 3.10 руб. (Увлекательное путешествие к заветным сокровищам  фараонов через испытания силы, ловкости и гибкости мышления)Цирковое представление образцового циркового коллектива     Цена билета: 4.20 руб. «Веснушки» «ВЕСЁЛАЯ ПОРА»
  1. Мастер-классы (по декоративно-прикладному творчеству): Цена билета: 2.20 руб.
  2. изготовление «феничек»         
  • изготовление «Весёлого смайлика» в технике солёного теста.

Учреждения культуры приглашают

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимаем заявки на выездные мероприятия.  

Возможность подготовки мероприятия на заказ.

Телефон для записи и справок: 3 48 64; 3 69 50.                       

Выставочный зал

Каждое воскресенье:14.00-19.00-народный любительский клуб КОБРИН-700 (шахматы, шашки).

Каждая среда:15.00-17.00-народный любительский клуб КОБРИН-700 (шахматы, шашки).

Вход свободный.

График работы кассы УК «Кобринский Дворец культуры»:

понедельник – пятница: 10.00-14.00; 15.00-19.00

суббота – воскресенье: 12.00-14.00; 15.00-19.00

без выходных

Телефоны для справок:  3 69 95-вахта, касса; 3 48 64-художественный руководитель.

Подробную информацию вы сможете получить на сайте УК «Кобринский Дворец культуры»:

kobrin-dk.com; e-mail: kobrindk@tut.by.

 

ККРУППарк им. А. В. Суворова”

Работает БЕСЕДОЧНЫЙ ГОРОДОК – беседки с мангалом в аренду

Тел. +375 33 698 46 81

Учреждения культуры приглашают

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.

Учреждения культуры приглашают

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем отличный вариант – день рождения в БЕСЕДОЧНОМ ГОРОДКЕ.
Наши аниматоры устроят незабываемое веселье для ваших малышей в форме квеста или дискотеки, театрализованного представления или игровой программы. Ребята отправятся в путешествие по парку на Автопоезде и прокатятся на аттракционе.

ЗВОНИТЕ: +375 29 809 04 09; +375 33 698 46 81

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ В ПАРКЕ!!!
У нас Вы можете взять напрокат велосипеды, чтобы использовать свое время в городе с максимальной пользой. Езда на велосипеде – это не только доступный, но и безопасный способ передвижения.
Звоните: (33)698 46 81; 3 65 21

Учреждения культуры приглашают

#парксуворова

 

Приглашаем в ДРЦ “Кеша”

Мы работаем с 12.00 до 19.00 (15.00 – 16.00 обед)

 Каждый понедельник – ПАПИН ДЕНЬ в КЕШЕ

 Приходи с папой – получи скидку 50% на час!

Учреждения культуры приглашают

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимаем заявки на проведение дней рождений на выезд. Тел.: (33) 698 46 81

 Специальные предложения для организованных групп на летние каникулы:

ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА – игровая программа;
– СМУРФИКИ – театрализованная развлекательная программа;
– КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА – игровая программа;
– MINI DISKO – игровая дискотека;
– КАТАНИЕ НА ПАРОВОЗИКЕ – ВЫЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА
Справки по тел. (33) 698 46 81; (29) 809 04 09

Учреждения культуры приглашают
Учреждения культуры приглашают

 

Справки по телефону: ЗВОНИТЕ: 2 21 99;  698 46 81 (мтс); 809 04 09 (мтс).

 

Наш сайт: vparke.by.


СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРЕ «РАДУГА», ул. Пушкина,18

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

4-5 июня

12.00   «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЁХ МИРОВ», 2D (анимация, Китай, 85 мин., 6+).

            Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

 6-7 июня

12.00   «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЁХ МИРОВ», 2D (анимация, Китай, 85 мин., 6+).

            Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

14.00   «МОЙ ДРУГ РОБОТ», 2D.

(приключения, фэнтези, семейный, Бельгия, Германия, 105 мин., 6+).

             Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

16.00   «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ», 2D (мелодрама, Россия, 102 мин., 12+).

            Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

18.00  «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ», 2D (комедия, мелодрама, Россия, 97 мин., 18+).

            Цена билета: 2,40 руб.

20.00  «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА», 2D.

            (ужасы, Россия, Казахстан, 88 мин., 18+).

             Цена билета: 5,00 руб.

 

МАЛЫЙ ЗАЛ

6-7 июня

18:10 и 20:10   ФИЛЬМ НА ВЫБОР.

                          Цена билета: 2,40 руб

 

СПРАВКИ  ПО ТЕЛЕФОНАМ:

касса: 2 53 25, методист: 2 52 47

Подробно на сайте: www.kinokobrin.by. В расписании возможны изменения!

Кобринский военно-исторический музей им. А.В.Суворова,

ул.Суворова, 14

 

В музее работает две постоянных экспозиции – «Семь столетий Кобрина» и «Дом А.В. Суворова».

Входной билет: детский –  1 рубль 70 копеек; взрослый – 2 рубля 40 копеек.

Экскурсия: для детей –  15 рублей; для взрослых – 24 рубля.

Музейно-педагогическое занятие – 24 рубля. 

Экскурсия по городу – 55 рублей.

Услуги аудиогида – 4 рубля 50 копеек.

Посетителям музея предлагаются следующие выставки:

  1. «Метроном памяти» – фотовыставка, посвященная истории 123-го истребительного авиационного полка. По выставке для учащихся (12+) проводится музейно-педагогическое занятие с элементами литературно-музыкальной композиции.
  2. «Кобрин приветствует друзей» – выставка сувениров городов-побратимов. Для школьников (12+) подготовлено музейно-педагогическое занятие.
  3.  «Народный костюм – живая традиция»  – этнографическая выставка предметов женской одежды Кобринского строя, ткачества и вышивки, по которой проводится музейно-педагогическое занятие «Знакомьтесь, сваха!»
  4. «Тайны старого сундука» – выставка предметов из разных музейных коллекций. По выставке подготовлено музейно-педагогическое занятие (0+).
  5. «Город нашего детства» – передвижная выставка представлена фотографиями Кобрина разных периодов XX века. Подготовлено музейно-педагогическое занятие (12+).

 В связи с эпидемиологической обстановкой на все музейно-педагогические занятия принимаются заявки на группы не более 10 человек.

Цена за входные билеты на выставки и экскурсионное обслуживание по ним соответствует ценам на постоянные экспозиции музея.

Справки и заявки по телефонам:   2 55 31; 3 45 31; 2 11 04

Государственное учреждение

«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта

г. Кобрина» (пл. Замковая, 11)

плановые профилактические работы с 11.04.2020 года.

Справки по телефону: 3 65 45; 2 24 32              На сайте  arena.kobrin.edu.by

 

 

 
 
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