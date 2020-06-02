Учреждения культуры приглашают

Источник материала: Кобринский вестник

УК «Кобринский Дворец культуры», г. Кобрин, ул. Ленина,4

Приглашаем посетить виртуальную выставку «Поэзия живописи» в группах Дворца культуры в социальных сетях или по ссылке https://yadi.sk/i/JxmWM6v61Woxyw

Приглашаем принять участие в выставке рисунков, посвящённых истории и жизни города Кобрина, которая будет проводиться в честь празднования дня города.

Условия:

8+; Формат А3; Работы принимаются до 30 июня; В живописной технике (акварель, гуашь, акрил); Графической технике (тушь, перо); Работы НЕ оформляются в паспарту или рамы; На оборотной стороне работы обязательно указать ФИО автора, возраст автора, ФИО педагога, название учебного заведения, контактный телефон ИЛИ Выполненные работы сканируются и присылаются в цифровом формате.

Телефон для справок: 3-48-64







Программа мероприятий на период летних каникул:

Весёлая дискотека «AIR-DISKO» Цена билета: 2.10 руб. Конкурсная программа «А НУ-КА, МАСТЕР» Цена билета: 10 руб.(Викторины, игры, конкурсы по теме “Весёлый художник”)

Мастер-класс по хулахупингу, жонглированию, Цена билета: 2.20 руб. клоунаде «АРЕНА ЧУДЕС» Игровая программа «В ГОСТЯХ У КУКЛЫ» Цена билета: 2.80 руб. (Викторины, художественные конкурсы) Игровая программа «ЯРКОЕ ЛЕТО» Цена билета: 3.10 руб. Развлекательная программа «СОКРОВИЩЕ ФАРАОНА» Цена билета: 3.10 руб. (Увлекательное путешествие к заветным сокровищам фараонов через испытания силы, ловкости и гибкости мышления)Цирковое представление образцового циркового коллектива Цена билета: 4.20 руб. «Веснушки» «ВЕСЁЛАЯ ПОРА»

Мастер-классы (по декоративно-прикладному творчеству): Цена билета: 2.20 руб. изготовление «феничек»

изготовление «Весёлого смайлика» в технике солёного теста.





Принимаем заявки на выездные мероприятия.

Возможность подготовки мероприятия на заказ.

Телефон для записи и справок: 3 48 64; 3 69 50.

Выставочный зал

Каждое воскресенье:14.00-19.00-народный любительский клуб “КОБРИН-700” (шахматы, шашки).

Каждая среда:15.00-17.00-народный любительский клуб “КОБРИН-700” (шахматы, шашки).

Вход свободный.

График работы кассы УК «Кобринский Дворец культуры»:

понедельник – пятница: 10.00-14.00; 15.00-19.00

суббота – воскресенье: 12.00-14.00; 15.00-19.00

без выходных

Телефоны для справок: 3 69 95-вахта, касса; 3 48 64-художественный руководитель.

Подробную информацию вы сможете получить на сайте УК «Кобринский Дворец культуры»:

kobrin-dk.com; e-mail: kobrindk@tut.by .

ККРУП “ Парк им . А. В. Суворова”

Работает БЕСЕДОЧНЫЙ ГОРОДОК – беседки с мангалом в аренду

Тел. +375 33 698 46 81





ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.





Предлагаем отличный вариант – день рождения в БЕСЕДОЧНОМ ГОРОДКЕ.

Наши аниматоры устроят незабываемое веселье для ваших малышей в форме квеста или дискотеки, театрализованного представления или игровой программы. Ребята отправятся в путешествие по парку на Автопоезде и прокатятся на аттракционе.

ЗВОНИТЕ: +375 29 809 04 09; +375 33 698 46 81

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ В ПАРКЕ!!!

У нас Вы можете взять напрокат велосипеды, чтобы использовать свое время в городе с максимальной пользой. Езда на велосипеде – это не только доступный, но и безопасный способ передвижения.

Звоните: (33)698 46 81; 3 65 21





#парксуворова

Приглашаем в ДРЦ “Кеша”

Мы работаем с 12.00 до 19.00 (15.00 – 16.00 обед)

Каждый понедельник – ПАПИН ДЕНЬ в КЕШЕ

Приходи с папой – получи скидку 50% на час!





Принимаем заявки на проведение дней рождений на выезд. Тел.: (33) 698 46 81

Специальные предложения для организованных групп на летние каникулы:

– ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА – игровая программа;

– СМУРФИКИ – театрализованная развлекательная программа;

– КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА – игровая программа;

– MINI DISKO – игровая дискотека;

– КАТАНИЕ НА ПАРОВОЗИКЕ – ВЫЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА

Справки по тел. (33) 698 46 81; (29) 809 04 09









Справки по телефону: ЗВОНИТЕ: 2 21 99; 698 46 81 (мтс); 809 04 09 (мтс).

Наш сайт: vparke.by.





СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРЕ «РАДУГА», ул. Пушкина,18

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

4-5 июня

12.00 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЁХ МИРОВ», 2D (анимация, Китай, 85 мин., 6+).

Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

6-7 июня

12.00 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЁХ МИРОВ», 2D (анимация, Китай, 85 мин., 6+).

Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

14.00 «МОЙ ДРУГ РОБОТ», 2D.

(приключения, фэнтези, семейный, Бельгия, Германия, 105 мин., 6+).

Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

16.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ», 2D (мелодрама, Россия, 102 мин., 12+).

Цена билета: детский 2,00 руб., взрослый 2,40 руб.

18.00 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ», 2D (комедия, мелодрама, Россия, 97 мин., 18+).

Цена билета: 2,40 руб.

20.00 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА», 2D.

(ужасы, Россия, Казахстан, 88 мин., 18+).

Цена билета: 5,00 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ

6-7 июня

18:10 и 20:10 ФИЛЬМ НА ВЫБОР.

Цена билета: 2,40 руб

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

касса: 2 53 25, методист: 2 52 47

Подробно на сайте: www.kinokobrin.by. В расписании возможны изменения!

Кобринский военно-исторический музей им. А.В.Суворова,

ул.Суворова, 14

В музее работает две постоянных экспозиции – «Семь столетий Кобрина» и «Дом А.В. Суворова».

Входной билет: детский – 1 рубль 70 копеек; взрослый – 2 рубля 40 копеек.

Экскурсия: для детей – 15 рублей; для взрослых – 24 рубля.

Музейно-педагогическое занятие – 24 рубля.

Экскурсия по городу – 55 рублей.

Услуги аудиогида – 4 рубля 50 копеек.

Посетителям музея предлагаются следующие выставки:

«Метроном памяти» – фотовыставка, посвященная истории 123-го истребительного авиационного полка. По выставке для учащихся (12+) проводится музейно-педагогическое занятие с элементами литературно-музыкальной композиции. «Кобрин приветствует друзей» – выставка сувениров городов-побратимов. Для школьников (12+) подготовлено музейно-педагогическое занятие. «Народный костюм – живая традиция» – этнографическая выставка предметов женской одежды Кобринского строя, ткачества и вышивки, по которой проводится музейно-педагогическое занятие «Знакомьтесь, сваха!» «Тайны старого сундука» – выставка предметов из разных музейных коллекций. По выставке подготовлено музейно-педагогическое занятие (0+). «Город нашего детства» – передвижная выставка представлена фотографиями Кобрина разных периодов XX века. Подготовлено музейно-педагогическое занятие (12+).

В связи с эпидемиологической обстановкой на все музейно-педагогические занятия принимаются заявки на группы не более 10 человек.

Цена за входные билеты на выставки и экскурсионное обслуживание по ним соответствует ценам на постоянные экспозиции музея.

Справки и заявки по телефонам: 2 55 31; 3 45 31; 2 11 04

Государственное учреждение

«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта

г. Кобрина» (пл. Замковая, 11)

плановые профилактические работы с 11.04.2020 года.