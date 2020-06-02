А вот и ответочка простаивающим бюджетникам: потребуется доплатить 180 млн рублей

В Беларуси простаивает в 4 раза больше предприятий, чем в прошлом году. В общей сложности на эти цели потребуется 180 млн рублей. Эти деньги выделят из республиканского бюджета. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, 135 миллионов рублей из них будут направлены на доплаты самим работникам, а 45 миллионов пойдут на уплату взносов в ФСЗН.





Министр не озвучила, сколько именно человек получат такую поддержку, но отметила, что вынужденная неполная занятость в апреле увеличилась в 4,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.













— Увеличилось в 3,7 раза количество работников, которые находятся в простое. Если посмотреть апрель к марту, то мы тоже увидим такую тенденцию — рост. Мы видим все эти негативные моменты, которые отразились на коллективах, непосредственно на работниках и предприятиях, — поделилась статистикой глава Минтруда.





Белорусы стали терять работу и доходы в малых городах и промышленности





Принимать решения о том, кому стоит помочь, будут местные власти.





— Десять дней орган исполнительной власти рассматривает заявление и принимает решение. В результате, если все проходит гладко и оперативно, человек за 16 дней получает доплату до уровня минимальной заработной платы, — сказала в эфире телеканала БТ министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.



