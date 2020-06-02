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А вот и ответочка простаивающим бюджетникам: потребуется доплатить 180 млн рублей

02.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава государства подписал два указа, по которым бюджетникам доплатят до минималки, если их зарплата из-за простоя и режима неполной занятости упала ниже 375 рублей.

В Беларуси простаивает в 4 раза больше предприятий, чем в прошлом году. В общей сложности на эти цели потребуется 180 млн рублей. Эти деньги выделят из республиканского бюджета. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, 135 миллионов рублей из них будут направлены на доплаты самим работникам, а 45 миллионов пойдут на уплату взносов в ФСЗН.

Министр не озвучила, сколько именно человек получат такую поддержку, но отметила, что вынужденная неполная занятость в апреле увеличилась в 4,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.



—  Увеличилось в 3,7 раза количество работников, которые находятся в простое. Если посмотреть апрель к марту, то мы тоже увидим такую тенденцию — рост. Мы видим все эти негативные моменты, которые отразились на коллективах, непосредственно на работниках и предприятиях, — поделилась статистикой глава Минтруда.

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Принимать решения о том, кому стоит помочь, будут местные власти.

— Десять дней орган исполнительной власти рассматривает заявление и принимает решение. В результате, если все проходит гладко и оперативно, человек за 16 дней получает доплату до уровня минимальной заработной платы, — сказала в эфире телеканала БТ министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
 
 
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Глава государства подписал два указа, по которым бюджетникам доплатят до минималки, если их зарплата из-за простоя и режима неполной занятости упала ниже 375 рублей.
 
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