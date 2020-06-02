Задержанным в Гродно во время пикета продлили срок содержания в ИВС

Блогера Сергея Тихановского и еще семь его соратников милиция задержала в Гродно 29 мая, следователи возбудили уголовное дело по ст. 364 (насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса Беларуси. Вечером в субботу всех задержанных доставили в Минск и поместили в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.





Sputnik во вторник в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна". "Никто из них из изолятора временного содержания на Окрестина не вышел. Вчера вечером закончился трехдневный срок с момента их задержания в рамках уголовного дела", – рассказаливо вторник в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".





По словам правозащитников, пока нет информации о том, предъявлено ли им обвинение по уголовной статье. "Мы располагаем информацией, что по окончании трех суток никого не отпустили, соответственно, сроки содержания в ИВС продлены до 10 суток", – сказали в центре. "По нашим подсчетам им продлен срок в ИВС до вечера 8 июня, после чего им должны предъявить обвинение, продлить сроки нахождения под стражей либо освободить", – добавили правозащитники.





По их словам, ряд задержанных в рамках данного уголовного дела уже заключили договоры с адвокатами.





Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело после задержаний в Гродно, предусматривает арест, ограничение свободы или ее лишение на срок до шести лет.



