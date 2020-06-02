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Задержанным в Гродно во время пикета продлили срок содержания в ИВС

02.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие продлило срок содержания в изоляторе временного содержания фигурантам уголовного дела, которые были задержаны в Гродно на пикете во время сбора подписей, сообщили правозащитники.

Блогера Сергея Тихановского и еще семь его соратников милиция задержала в Гродно 29 мая, следователи возбудили уголовное дело по ст. 364 (насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса Беларуси. Вечером в субботу всех задержанных доставили в Минск и поместили в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.

"Никто из них из изолятора временного содержания на Окрестина не вышел. Вчера вечером закончился трехдневный срок с момента их задержания в рамках уголовного дела", – рассказали Sputnik во вторник в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

По словам правозащитников, пока нет информации о том, предъявлено ли им обвинение по уголовной статье. "Мы располагаем информацией, что по окончании трех суток никого не отпустили, соответственно, сроки содержания в ИВС продлены до 10 суток", – сказали в центре. "По нашим подсчетам им продлен срок в ИВС до вечера 8 июня, после чего им должны предъявить обвинение, продлить сроки нахождения под стражей либо освободить", – добавили правозащитники.

По их словам, ряд задержанных в рамках данного уголовного дела уже заключили договоры с адвокатами.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело после задержаний в Гродно, предусматривает арест, ограничение свободы или ее лишение на срок до шести лет.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следствие продлило срок содержания в изоляторе временного содержания фигурантам уголовного дела, которые были задержаны в Гродно на пикете во время сбора...
 
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