Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Рогачевском районе микроавтобус сбил велосипедиста 53-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу, где скончался. В ГАИ говорят, что водитель пытался объехать двух...

53-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу, где скончался. В ГАИ говорят, что водитель пытался объехать двух человек на байках, которые ехали по дороге рядом друг с другом. Возможно, 25-летний парень за рулем "Мерседес Спринтер" не рассчитал габариты и задел одного из них. После столкновения микроавтобус выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. На месте происшествия работали сотрудники дорожной милиции и медики. Предварительно установлено, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.