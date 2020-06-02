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В Рогачевском районе микроавтобус сбил велосипедиста

02.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

53-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу, где скончался. В  ГАИ говорят, что водитель пытался объехать двух человек на байках, которые ехали по дороге рядом друг с другом. Возможно, 25-летний парень за рулем "Мерседес Спринтер" не рассчитал габариты и задел одного из них. После столкновения микроавтобус выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. На месте происшествия работали сотрудники дорожной милиции и медики. Предварительно установлено, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.
 
 
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53-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу, где скончался. В  ГАИ говорят, что водитель пытался объехать двух...
 
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