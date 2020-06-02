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Певица Алсу поделилась редкой семейной фотографией с детьми
Источник материала: СТВ
Новости России. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram снимок с дочками и сыном.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото», – трогательно
Алсу довольно часто делится в соцсетях снимками своих дочерей: 13-летней Сафины и 12-летней Микеллы. С другой стороны, фотографий 3-летнего Рафаэля практически нет.
Поклонники тепло отреагировали на семейный снимок и заявили, что дочки Алсу – настоящие красавицы. И пусть артистка пока не показывает лицо малыша, вероятно, считают фанаты, он тоже хорош собой.
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Новости России. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram снимок с дочками и сыном. «Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото», – трогательно...
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