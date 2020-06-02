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Задержан 18-летний житель Орши, который охотился за чужим топливом

02.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Преступление под покровом темноты. Рано утром задержан 18-летний житель Орши, который охотился за чужим топливом. Как говорят в милиции, парень присмотрел фуру, оставленную водителем возле своего дома. На дело приехал на своей старенькой машине. Именно ее и собирался заправлять украденным дизелем жулик. Вооружившись тремя 20-литровыми канистрами, электронасосом и шлангом для выкачивания топлива из бака парень приступил к процессу. Его и заметил проезжавший мимо патруль - от неожиданности парень даже не попытался скрыться.
Молодой человек признался, что планировал увезти 60 литров чужой солярки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проверяется его причастность к совершению других подобных эпизодов.

 
 
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Преступление под покровом темноты. Рано утром задержан 18-летний житель Орши, который охотился за чужим топливом. Как говорят в милиции, парень присмотрел фуру,...
 
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