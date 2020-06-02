Горячая линия для абитуриентов начала работать в Минобразования

Источник материала: Полымя

Горячая линия для абитуриентов начала работать в Министерстве образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.





«Работа горячей линии организована с 1 июня по 19 августа для оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и иным заинтересованным лицам в получении информации об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году, — сказали в пресс-службе. — На горячую линию по телефону (017) 222-43-12 принимаются звонки по вопросам поступления в учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования».

Режим работы горячей линии по будням с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед 13.00-14.00).

Источник: БелТА