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Гендиректор ВОЗ сообщил о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке

02.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус сообщил у себя в Twitter о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке.


Фото: Reuters

«Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей», — написал он в твите.

Как пишет Reuters, в понедельник 1 июня власти в Конго объявили о новой вспышке лихорадки Эбола в западном городе Мбданака. Было обнаружено шесть случаев, причем четыре человека погибли в городе с населением 1,5 миллиона человек на реке Конго, с регулярным транспортным сообщением со столицей Киншасой.

Мбандака находится в тысяче километров от другого места длительной вспышки, где более 2200 человек погибли в провинции Северное Киву на границе с Угандой — там усилиям по сдерживанию вируса препятствовал вооруженный конфликт.

Вирус Эбола вызывает геморрагическую лихорадку и распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями от инфицированного человека, который страдает от сильной рвоты и диареи.

Новая вспышка — одиннадцатая в Конго с тех пор, как вирус был обнаружен у реки Эбола в 1976 году.

С 2017 года ДРК перенесла уже три вспышки Эболы. Она также борется с эпидемией кори, в результате которой погибло более шести тысяч человек, и с COVID-19, который поразил более трех тысяч человек и убил 71.

 
 
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В понедельник 1 июня власти в Конго объявили о новой вспышке лихорадки Эбола в западном городе Мбданака.
 
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