Гендиректор ВОЗ сообщил о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус сообщил у себя в Twitter о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке.

«Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей», — написал он в твите.