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Гендиректор ВОЗ сообщил о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
«Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей», —
Как
Мбандака находится в тысяче километров от другого места длительной вспышки, где более 2200 человек погибли в провинции Северное Киву на границе с Угандой — там усилиям по сдерживанию вируса препятствовал вооруженный конфликт.
Новая вспышка — одиннадцатая в Конго с тех пор, как вирус был обнаружен у реки Эбола в 1976 году.
С 2017 года ДРК перенесла уже три вспышки Эболы. Она также борется с эпидемией кори, в результате которой погибло более шести тысяч человек, и с COVID-19, который поразил более трех тысяч человек и убил 71.
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В понедельник 1 июня власти в Конго объявили о новой вспышке лихорадки Эбола в западном городе Мбданака.
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