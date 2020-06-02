|
В Александрии балкон 17-го этажа рухнул на припаркованные микроавтобусы
Источник материала: СТВ
Новости Египта. Три человека погибли в результате обрушения балкона в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое людей серьезно пострадали. Медики доставили их в больницу.
Лоджия рухнула с 17 этажа прямо на припаркованные у здания маршрутные микроавтобусы. Одна из машин оказалась раздавлена. Что привело к ЧП, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Египта. Три человека погибли в результате обрушения балкона в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое людей серьезно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)