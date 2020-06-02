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Пьяный водитель пытался уйти от ГАИ и сбил офицера под Чаусами (ВИДЕО)

02.06.2020 15:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный водитель пытался уйти от ГАИ и сбил офицера под Чаусами (ВИДЕО)

Чаусы. Очевидец сообщил в милицию о том, что по райцентру ездит «Мазда» с предположительно пьяным шофёром. Машину нашли на окраине города. Завидев милицию, водитель нажал на педаль газа. Разогнался до 160 километров в час, однако вскоре был вынужден притормозить. 

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:


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Не смог обогнать джип с прицепом. Один инспектор успел сесть на переднее пассажирское сидение «Мазды», второй находился перед машиной. В этот момент шофёр решил возобновить гонку. Одного офицера сбил, второго увёз с собой. В салоне завязалась борьба. Милиционер смог вытащить ключ из замка зажигания. На этот раз мужчину задержали окончательно. 36-летний житель Кричева был пьян. Анализ крови показал  более двух с половиной промилле. Инспектор, которого водитель прокатил на капоте и сбросил в кювет, серьёзно не пострадал. В довесок к административному протоколу на жителя Кричева завели уголовное дело за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел.

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Теги: Новости
 
 
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Чаусы. Очевидец сообщил в милицию о том, что по райцентру ездит «Мазда» с предположительно пьяным шофёром. Машину нашли на окраине города. Завидев милицию, водитель...
 
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