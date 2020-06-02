Ирландский деликатес? Конор Макгрегор начал есть пчел

Источник материала: Tut.by

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания пчел.

Conor McGregor just spilled a buncha bees all over himself



(via @TheNotoriousMMA ) pic.twitter.com/qJZvZIZdNl — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) June 1, 2020

Высушенные пчела хранились у Конора в баночке. Сначала он рассыпал их себе на живот, а затем съел несколько штук.

Макгрегор не уточнил, в чем польза принятия их в пищу.

Свой последний бой Конор провел 19 января, уже в первом раунде отправив в нокаут Дональда Серроне.