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Ирландский деликатес? Конор Макгрегор начал есть пчел
Источник материала: Tut.by
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания пчел.
Высушенные пчела хранились у Конора в баночке. Сначала он рассыпал их себе на живот, а затем съел несколько штук.
Макгрегор не уточнил, в чем польза принятия их в пищу.
Свой последний бой Конор провел 19 января, уже в первом раунде
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания пчел.
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