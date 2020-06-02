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Ирландский деликатес? Конор Макгрегор начал есть пчел

02.06.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания пчел.

Высушенные пчела хранились у Конора в баночке. Сначала он рассыпал их себе на живот, а затем съел несколько штук.

Макгрегор не уточнил, в чем польза принятия их в пищу.

Свой последний бой Конор провел 19 января, уже в первом раунде отправив в нокаут Дональда Серроне.

 
 
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания пчел.
 
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