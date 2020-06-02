Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls, но все равно получила миллион фунтов. Это как?

Источник материала: Tut.by

Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказала в ней петь. Об этом пишет The Sun.



Нынешний состав Spice Girls без Виктории Бекхэм. Фото: instagram.com/spicegirls

Издание отмечает, что несмотря на то, что Бекхэм не присоединилась к концертным выступлениям легендарной британской поп-группы в прошлом году, она имела право на пятую часть с рекламных доходов, лицензионных соглашений и продажи мерча — товаров с фирменными логотипами группы. Всего в 2019 Spice Girls заработали 4,5 миллиона фунтов стерлингов (5,6 миллионов долларов), дав 13 концертов.

При этом, отмечает издание, эти доходы оказались гораздо выше, чем прибыль Виктории Бекхэм от своего бренда одежды .

Напомним, группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. Достигла вершин популярности в середине-конце 1990-х годов. Позже группа распадалась и воссоединялась несколько раз. Так в 2012 году группа в полном составе воссоединилась на один день и выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Последнее воссоединение произошло в 2018 году, но уже без Виктории Бекхэм .

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