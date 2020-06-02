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Марафон творческих дел и активного отдыха «Лето с позитивом» стартует в Гродненской области

02.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Марафон творческих дел и активного отдыха «Лето с позитивом» стартует в Гродненской области

Марафон творческих дел и активного отдыха «Лето с позитивом» с участием учреждений дополнительного образования детей и молодежи запускают в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТАсообщила директор Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская.

Площадкой для марафона и его онлайн-мероприятий станет областной дворец. На протяжении лета запланировано немало творческих событий, конкурсов, рассчитанных как на личное, так и на командное участие. Детям предложат создать видеоролики и фотопроекты на различную тематику, подготовить сочинения и эссе и даже написать летний гастрономический рассказ в конкурсе «Есть!».

«В Гродненском областном Дворце творчества детей и молодежи лето 2020 года будет как всегда познавательным, творческим, креативным и, конечно же, спортивным. Продолжат работу объединения по интересам всех направлений», — отметила Татьяна Осмоловская.

Практически на каждый день педагогами допобразования области спланирована программа виртуальных мастер-классов в различных направлениях. Например, экспериментариумы по изготовлению слаймов, изучению биопроцессов и химических реакций, творческие мастерские, квесты и игры для всей семьи, творческие гостиные в режиме онлайн.

Во дворце 1 июня стартовала акция «Детвора Принеманья приветствует тебя». Первым ее мероприятием стал областной челлендж «Шар дружбы», в котором с приветствием и поздравлениями приняли участие все учреждения допобразования детей и молодежи. А коллектив отдела музыки и хореографии дворца представил музыкальную сказку в исполнении творческих педагогов.

https://www.belta.by

 
 
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Марафон творческих дел и активного отдыха «Лето с позитивом» с участием учреждений дополнительного образования детей и молодежи запускают в Гродненской области....
 
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