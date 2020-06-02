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Торговля в неустановленных местах

02.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Торговля в неустановленных местах

В связи с наступившим летним периодом и наступлением жарких дней возрастает опасность заражения острыми кишечными инфекциями.

Государственное учреждение «Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает об опасности приобретения пищевых продуктов  в неустановленных местах.

Население зачастую, пытаясь сэкономить деньги, приобретает продукты питания в таких местах, подвергая опасности как свое здоровье, так и здоровье своих родных и близких. За качество продуктов, приобретенных в случайных местах, никто ответственности не несет.

Жители района должны знать и помнить о том, что приобретение продуктов питания в неустановленных местах, на улице, на стихийных рынках, в условиях, которые не соответствуют требованиям хранения и продажи, в любой момент может обернуться бедой.

В условиях повышенной температуры, приобретая продукты питания в неустановленных местах, возникает угроза возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, связанных с употреблением некачественных продуктов питания. Кишечные инфекции и пищевые отравления легче предотвратить, чем лечить!

Уважаемые жители города Кобрина и Кобринского района! Призываем Вас проявить осторожность, бдительность и не приобретать товары в местах стихийной торговли. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем близких вам людей!

Неприятие обществом стихийной торговли как таковой будет лучшим результатом борьбы с ней.

 

Помощник врача-гигиениста Кобринского зонального ЦГиЭ Лариса Станкевич

 
 
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