Торговля в неустановленных местах

В связи с наступившим летним периодом и наступлением жарких дней возрастает опасность заражения острыми кишечными инфекциями.
Государственное учреждение «Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает об опасности приобретения пищевых продуктов в неустановленных местах.
Население зачастую, пытаясь сэкономить деньги, приобретает продукты питания в таких местах, подвергая опасности как свое здоровье, так и здоровье своих родных и близких. За качество продуктов, приобретенных в случайных местах, никто ответственности не несет.
Жители района должны знать и помнить о том, что приобретение продуктов питания в неустановленных местах, на улице, на стихийных рынках, в условиях, которые не соответствуют требованиям хранения и продажи, в любой момент может обернуться бедой.
В условиях повышенной температуры, приобретая продукты питания в неустановленных местах, возникает угроза возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, связанных с употреблением некачественных продуктов питания. Кишечные инфекции и пищевые отравления легче предотвратить, чем лечить!
Уважаемые жители города Кобрина и Кобринского района! Призываем Вас проявить осторожность, бдительность и не приобретать товары в местах стихийной торговли. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем близких вам людей!
Неприятие обществом стихийной торговли как таковой будет лучшим результатом борьбы с ней.
Помощник врача-гигиениста Кобринского зонального ЦГиЭ Лариса Станкевич