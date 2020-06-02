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Союз юристов Беларуси вручил подарки воспитанникам детдомов
02.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сюрприз для детей. Самокаты, игрушки и воздушные шары вручили воспитанникам детских домов в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».
Акцию устроил Союз юристов Беларуси. Игрушки получили 55 ребят. Их вручили на улице, на свежем воздухе, чтобы в условиях пандемии соблюсти все меры безопасности.
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Игрушки, самокаты и воздушные шары получили 55 ребят. Акция приурочена к Международному дню защиты детей.
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