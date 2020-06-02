Союз юристов Беларуси вручил подарки воспитанникам детдомов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сюрприз для детей. Самокаты, игрушки и воздушные шары вручили воспитанникам детских домов в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».

«Собрали детям подарки. Этому детскому дому, часть подарков мы передали в социально-педагогические центры Борисовского района, Клецкого, Несвижского», – отметил председатель Союза юристов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Мицкевич.

Акцию устроил Союз юристов Беларуси. Игрушки получили 55 ребят. Их вручили на улице, на свежем воздухе, чтобы в условиях пандемии соблюсти все меры безопасности.