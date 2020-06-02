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Стартовали продажи KIA XCeed калининградской сборки

02.06.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис KIA объявил о начале продаж приподнятой «пятидверки» XCeed, сборка которой недавно была освоена на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде.


Автомобиль отличается от родственных моделей семейства Ceed не только измененной внешностью, но и увеличенным (в российской спецификации — на 22−34 мм в зависимости от шин) дорожным просветом, а также рейлингами на крыше. Уже в базовой версии XCeed оснащается светодиодными фарами и задними фонарями, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также «шторками» по всей длине салона, ассистентом старта на подъеме, системой выбора режимов движения Drive Mode Selest, круиз-контролем, задними датчиками парковки и камерой заднего вида.


Цены в России начинаются от 1 499 900 рублей (21 500 долларов в пересчете по текущему курсу) за XCeed комплектации Luxe, в списке оснащения которой помимо вышеупомянутых опций есть климат-контроль и мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном.


В исполнении Prestige за 1 669 900 рублей (23 950 долларов) предлагается подогрев задних сидений и лобового стекла, кнопка запуска двигателя, система автоматической парковки, датчик дождя и электропривод задней двери. Комплектация Premium+ за 1 929 900 рублей (около 27 700 долларов) располагает комплексом систем безопасности и помощи водителю Drive Wise (ассистент удержания в полосе, круиз-контроль с функцией движения в пробке, автоматическое управление дальним светом, распознавание дорожных знаков и усталости водителя).


Примечательно, что все три варианта исполнения располагают 140-сильным турбомотором 1.4 T-GDI, в то время как XCeed с 1,6-литровым двигателем мощностью 200 л.с. доступен в одной-единственной комплектации Premium, которая оценивается в 2 039 900 рублей (около 29 200 долларов). Оснащение включает контрастную желтую прострочку сидений (передние кресла — с электрорегулировкой поясничного подпора), цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем и аудиосистему JBL с внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками. В трансмиссии всех версий XCeed — передний привод и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

 
 
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Российский офис KIA объявил о начале продаж приподнятой «пятидверки» XCeed, сборка которой недавно была освоена на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде.
 
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