Лукашенко наказал Сиваку вместе с милицией навести полный порядок в Минске

Фото: пресс-служба президента Беларуси





TUT.BY . — Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я вот так смотрю на них, чистенький, убранный, уютный городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся не хочу. Но вот же неймется кому-то, пишет





Напомним, 1 июня президент принял с докладом главу КГБ. Александр Лукашенко сказал, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа. Дискутировать нужно так, чтобы не мешать другим людям, а в стране должен быть порядок, добавил он.





— Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами. А люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, что война началась. Вот этого мы допустить не должны. И этого я не допущу.









Ранее Анатолий Сивак высказывал мнение, что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей во время предвыборной кампании может превратиться в массовое мероприятие.





— Фиксируются факты, когда на самом деле цель — не оставить свою подпись, а совсем другая: лозунги, провокации на беспорядки. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и далее будет контролироваться, и будут приниматься меры, решения, чтобы не допустить нарушения законодательства. Нарушать общий порядок в городе — это неправильно, — заявил Сивак журналистам, после встречи с президентом.

