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Названы продукты, которые нужно есть на обед и ужин, чтобы похудеть

02.06.2020 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, которые нужно есть на обед и ужин, чтобы похудеть
Продукты, которые помогают похудеть, перечислила диетолог Елена Кален. Об этом сообщает РИА Новости. 

По словам медика, употреблять пищу стоит только если есть чувство голода. При сбалансированном питании это даст вам возможность похудеть.

Днём диетолог советует есть рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, а также сложные углеводы. Рыба насытит организм полезными Омега-3 жирными кислотами. Они улучшат состояние вашей кожи и волос. Помимо этого, мясо поможет нормализовать работу мозга. В качестве гарнира диетолог рекомендует отдавать предпочтение макаронам только из твёрдых сортов пшеницы.


На ужин лучше есть нежирную рыбу, мясо птицы, красное мясо, а также овощи. Подойдут как свежие, так и тушёные. Также вечером специалист разрешает употреблять молочные и кисломолочные продукты, а также яйца.

фото: best-wallpaper.net

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Продукты, которые помогают похудеть, перечислила диетолог Елена Кален. Об этом сообщает РИА Новости.  По словам медика, употреблять пищу стоит только если есть...
 
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