Государство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №188, которым вносятся изменения в указ №140 от 10 апреля 2019 года "О возмещении таможенных пошлин, налогов". Документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.





Согласно указу, норма о возмещении 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств, распространяется также и на родителей (усыновителей, удочерителей), опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ранее такое возмещение пошлин, налогов было предусмотрено для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.