Маленькие нарушители, большая опасность. Совместный рейд с ГАИ в День защиты детей (видео)

Источник материала: Слуцк Город

Патрулируя городские улицы, инспекторы ГАИ обращают на маленьких нарушителей Правил дорожного движения. Особенно активно такая работа ведётся в период школьных каникул, когда многие дети без присмотра играют на улицах.

1 июня, в Международный день защиты детей, SlutskGorod отправился в рейд с инспекторами ДПС ГАИ Слуцкого РОВД и представителем управления по образованию Слуцкого райисполкома.

В начале рейда, около 14:00, при выезде со стоянки Слуцкого райисполкома, было выявлено первое нарушение. Журналист SlutskGorod даже не успел начать съёмку, хотя сам факт попал на камеру видеорегистратора.

Совсем маленький ребенок без присмотра взрослых на глазах у участников рейда спрыгнул с тротуара на проезжую часть. Пока экипаж ГАИ подъехал, мама спешно увела малыша. Участниками рейда было принято решение выяснить все детали и обстоятельства произошедшего. Как позже стало ясно, мама отлучилась в магазине, попросив знакомую женщину присмотреть за ребенком, та тоже отвлеклась. Как результат, четырёхлетний ребенок оказался один на дороге. К счастью, в этот момент не было машин.





Всего за время рейда мы встретили около 30 детей, профилактические беседы со всеми провели старший инспектор Дмитрий Семибратов, инспектор Артём Бадыль и представитель райисполкома. Подробности сообщает сайт управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Во дворе дома 223 по ул. Ленина двое несовершеннолетних детей, учащихся ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» выбежали из-за припаркованного автомобиля и, не глядя по сторонам, пересекли проезжую часть дворовой территории по направлению к подъезду.

11-й городок. В районе гаражного кооператива три учащиеся 9 класса ГУО «Средняя школа № 8 г. Слуцка» шли по проезжей части, совершенно не обращая внимания, что сзади едет автомобиль.

Улицу Социалистическую напротив дома № 134 вне пешеходного перехода перебегал мальчишка, внезапно выскочив на проезжую часть и не оглядываясь по сторонам. Компания его друзей из трех ребят, учащихся не только Слуцкого, но и Минского района, была переведена через дорогу сотрудником ГАИ по обозначенному пешеходному переходу. Возраст ребят - от 6 до 11 лет.





И таких случаев было немало. Всем юным участникам дорожного движения были заданы вопросы о проводимых в школах профилактических мероприятиях, особенно в последнюю неделю в преддверии летних каникул.

— Практически все ребята ответили, что в школе перед каникулами с ними проводили беседы, игры, викторины и другие мероприятия, направленные на профилактику ДТП. А вот дома этому вопросу, исходя из слов школьников, этому вопросу уделяется недостаточное внимание, — отметила представитель Слуцкого райисполкома Светлана Николаевна Губанович.





Дорогие ребята, впереди вас ждет три месяца летнего отдыха. Позаботьтесь о себе, соблюдайте правила дорожного движения, убедитесь в безопасности вашего нахождения вблизи проезжей части! Уважаемые родители! Берегите своих детей, напоминайте, объясняйте и показывайте своим личным примером правила поведения в общественных местах, вблизи проезжей части, водоемов, железной дороги! Наша безопасность – в наших руках!

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